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Кирьяков объяснил сенсационное поражение "Зенита" в матче с "Родиной"

Тренер Сергей Кирьяков назвал ключевую ошибку "Зенита", которая привела к неожиданному домашнему поражению от "Родины" в третьем туре РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
Сергей Кирьяков прокомментировал неожиданное поражение "Зенита" от "Родины" в третьем туре РПЛ. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 2:1 в пользу московской команды.

"Зенит" после двух легких побед в РПЛ дал слабину и не так серьезно настроился на "Родину". Причем повел в счете и подумал, что произойдет так же, как было в первых матчах. "Родина" — молодцы! Показали лидеру нашего чемпионата, что не все бывает так просто", — заявил Кирьяков.

Специалист подчеркнул, что высокий уровень футболистов не гарантирует результата без должной мотивации. При этом Кирьяков отметил характер и потенциал "Родины", которая подошла к встрече после двух поражений подряд.

"Зенит" открыл счет на 23-й минуте благодаря голу Максима Глушенкова, однако после перерыва Гарибян оформил дубль за шесть минут и принес "Родине" сенсационную победу.

Источник: "Чемпионат"

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