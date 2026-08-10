Кирьяков объяснил сенсационное поражение "Зенита" в матче с "Родиной"

Фото: ФК "Зенит"

"Зенит" после двух легких побед в РПЛ дал слабину и не так серьезно настроился на "Родину". Причем повел в счете и подумал, что произойдет так же, как было в первых матчах. "Родина" — молодцы! Показали лидеру нашего чемпионата, что не все бывает так просто", — заявил Кирьяков.