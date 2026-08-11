В своих соцсетях "Динамо" официально объявило о переходе Эль-Мехди Маухуба в "Дубай Юнайтед". 23-летний марокканский форвард будет выступать за клуб из ОАЭ на правах аренды до конца сезона-2026/27.
В соглашение между клубами включена опция выкупа нападающего. При этом контракт Маухуба с бело-голубыми действует до конца июня 2029 года.
Марокканец перешел в "Динамо" в 2024 году. Всего за московскую команду он провел 46 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал семь результативных передач. В нынешнем сезоне форвард на поле не выходил.
После трех туров РПЛ "Динамо" набрало четыре очка и занимает девятое место в турнирной таблице.
"Динамо" отпустило Маухуба в "Дубай Юнайтед" в аренду с правом выкупа
Нападающий московского "Динамо" Эль-Мехди Маухуб продолжит карьеру в аренде в "Дубай Юнайтед".
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press