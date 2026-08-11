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Газзаев — о сравнении нынешнего "Спартака" с командой Романцева: в этом даже смысла нет

Российский тренер Валерий Газзаев заявил, что современный "Спартак" пока не дает никаких оснований ставить его в один ряд с легендарной командой Олега Романцева.
Фото: Голубович Дмитрий, "Чемпионат"
Российский тренер Валерий Газзаев оценил выступление "Спартака" после поражения от "Краснодара" со счетом 1:2 в третьем туре РПЛ.

"Спартак" не впечатлил. Каждый год говорят, что и "Спартак" будет бороться за чемпионство, но пока об этом сложно сказать. Они усиливаются, купили Даку, но принципиальные матчи надо выигрывать", — заявил Газзаев.

Отдельно специалист высказался о сравнении нынешней команды со "Спартаком" Олега Романцева.

"Какие сравнения со "Спартаком" Романцева? О чем вы говорите? Как можно сравнивать с той легендарной командой? Были достижения, качество игры и все остальное. Даже смысла сравнивать нет", — подчеркнул Газзаев.

При этом тренер отметил "Краснодар", который после трех туров набрал девять очков. По словам Газзаева, команда Мурада Мусаева своей игрой показывает реальную нацеленность на чемпионство.

Источник: TIU.ru

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