Газзаев — о сравнении нынешнего "Спартака" с командой Романцева: в этом даже смысла нет

"Спартак" не впечатлил. Каждый год говорят, что и "Спартак" будет бороться за чемпионство, но пока об этом сложно сказать. Они усиливаются, купили Даку, но принципиальные матчи надо выигрывать", — заявил Газзаев.
Отдельно специалист высказался о сравнении нынешней команды со "Спартаком" Олега Романцева.
"Какие сравнения со "Спартаком" Романцева? О чем вы говорите? Как можно сравнивать с той легендарной командой? Были достижения, качество игры и все остальное. Даже смысла сравнивать нет", — подчеркнул Газзаев.
При этом тренер отметил "Краснодар", который после трех туров набрал девять очков. По словам Газзаева, команда Мурада Мусаева своей игрой показывает реальную нацеленность на чемпионство.
Источник: TIU.ru