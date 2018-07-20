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Георгий Ярцев: губернатора ставит "Тамбову" задачу выйти в РФПЛ в ближайшие сезоны

Вице-президент "Тамбова" Георгий Ярцев рассказал о развитии клуба.

"За два года тамбовский футбол шагнул очень высоко благодаря вниманию и поддержке губернатора Никитина и его команды. Без этого мы бы, конечно, ничего не сделали. Губернатор понял, что болельщики, которые живут в Тамбове, тоже хотят видеть футбол. И вот это подвигло к тому, чтобы постараться выстроить команду, которая бы радовала игрой зрителя и достойно представляла свою область.

Да, у нас сейчас один из самых небольших бюджетов в лиге. Но зато идет реконструкция стадиона. Он будет вмещать, думаю, 15-17 тысяч зрителей. Мало того, построен манеж. Может, он не такой огромный, но около 2 тысяч зрителей вмещает.

У губернатора желание видеть команду в высшей лиге есть. В ближайшие годы мы будем в РФПЛ. Поэтому и говорю: строим стадион, выстраиваем потихонечку структуру клуба и двигаемся вперед", - цитирует Ярцева Спорт-Экспресс
Теги: Тамбов Ярцев
Сегодня, 09:52
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№3 Написал: Marlboro131994 Москва (Сегодня, 10:30) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Заголовок джамшут писал)
Регистрация: 22.11.2009 [жалоба]
№2 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 10:26) #
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Болеет за:
«Кубань»
ГЕОРГИЙ ЯРЦЕВ: ГУБЕРНАТОРА СТАВИТ "ТАМБОВУ" ЗАДАЧУ ВЫЙТИ В РФПЛ В БЛИЖАЙШИЕ СЕЗОНЫ


Не хватает "Однако"


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10 лет
Регистрация: 23.06.2008 [жалоба]
№1 Написал: Ditrih (Сегодня, 10:17) #
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Болеет за:
«Зенит»
в ближайшие сезоны...это через 2 или 20 лет?)))
Регистрация: 1.06.2014 [жалоба]
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