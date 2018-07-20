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Али Гаджибеков продолжит карьеру в "Енисее"

Пресс-служба "Енисея" объявила о переходе защитника Али Гаджибекова.

В прошлом сезоне 28-летний футболист играл за "Крылья Советов", с которыми завоевал серебряные медали ФНЛ.
Теги: Енисей Крылья Советов Гаджибеков
Сегодня, 18:20
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