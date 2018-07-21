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"Локомотив" одержал победу в товарищеском матче

Товарищеский матч

"Локомотив" – "Акхисар" Беледиеспор 2:1

Гол: Антон Миранчук, 61, Баринов, 79 - Барбоса, 45+1

"Локомотив": Гилерме (Медведев, 46), Кверквелия, Идову (Михалик, 46), Ротенберг (Виталий Денисов, 46), Рыбусь (Лысов, 67), Тарасов, Баринов, Фернандеш, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Эдер

"Акхисар": Корк, Лопес, Нункеу, Юмлу, , Келеш, Геуркер, Атасевин, Барбоса, Гулер, Ларссон, Селезнев
Сегодня, 18:53
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