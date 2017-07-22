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Не оПЯТЬ, а четыре. Павел Яковлев в 4-й раз перешёл в «Крылья»
Некогда перспективный спартаковец стал игроком самарских «Крыльев» в четвёртый раз, хотя и в третье пришествие не принёс пользы клубу, который почему-то продолжает в него верить. Rusfootball.info окидывает взглядом карьеру Яковлева и беспокоится за судьбу его старой-новой команды.
«Спартак»: июнь 2009 – август 2010
Весной Валерий Карпин сменил назначенного им Лаудрупа на посту главного тренера и неожиданно понёсся к чемпионству вместе с «Рубином» Курбана Бердыева. Тем более впечатляющим стало восхождение Павла: когда у команды идёт игра, далеко не каждый тренер решится на ввод в основной состав молодого парня.
После трёх выходов на замену (в том числе и в матче с ЦСКА) наступила знаменательная для Паши дата 08.08.09 – в Нальчике он отыграл полный матч, а команда забила аж 4 мяча. А уже во втором матче в основе Павел не только помогал партнёрам, но и забил сам.
В Грозном счёт открыл снова Павел. Да, сейчас мы радуемся, когда какой-нибудь 22-летний паренёк просто выходит на поле, а тогда 18-летний пацан в первых трёх матчах в основе помог разорвать Нальчик и забил 2 гола. Конечно, Яковлев стал игроком стартового состава.
До финиша чемпионата Паша успел забить ещё 2 мяча, но мог ли кто-то подумать, что в своей карьере он превзойдёт показатель того сезона (а точнее – половины сезона 2009) лишь раз?
В конце были ранние замены в тех самых матчах с «Крыльями» и ЦСКА, после которых все спартаковцы и 18-летний Павел Яковлев лишились шансов стать чемпионами России.
Аренда в «Крылья»: август 2010 – ноябрь 2010
Чуть более чем через полгода Павел отправился туда, где спартаковская катастрофа началась, - в Самару. «Спартак» не мог пробить божившего тем вечером Эдуардо Лобоса, выход Яковлева на последние 5 минут не спас красно-белых от нулей. К тому моменту Яковлев сыграл только один матч в основе, в марте против «Зенита». Не знаю почему, но тот матч до сих пор смутно отложен у меня в памяти как раз благодаря Яковлеву, которого, как мне показалось, игнорировали бразильцы – к Ибсону, Алексу и Веллитону зимой добавился Ари. Дальше была обратная замена в матче с «Локомотивом», редкие крохи игрового времени со скамейки – в общем, сильнейшая форма синдрома второго сезона.
В таком состоянии Яковлев приехал в агонизирующие «Крылья», которые перед началом сезона чуть не разогнали после бурной деятельности «Ростехнологий». Вылет казался неминуемым, но Александру Тарханову в тандеме с тогдашним президентом Виктором Развеевым удалось выправить ситуацию, а Яковлев забил свои уже дежурные 4 мяча. Хотя какие дежурные – гляньте, какой гол он положил «Ростову».
По окончании сезона спасшаяся команда встретилась с болельщиками в «МТЛ-Арене»: игроков встречали, будто они выиграли медали чемпионата, а Яковлев наравне с Тархановым и Развеевым был символом чудесного спасения и получил звание лучшего игрока команды и лучшего молодого игрока сезона. Телеканал RT даже сделал милый сюжет о таланте в преддверии ЧМ-2018.
«Спартак»: зима 2011 – июль 2011
Яковлев получил то, что хотел: он снова играл, забивал, обрёл уверенность в себе и укатил доказывать Валерию Карпину, что он готов к основе «Спартака». История прошлого года более-менее повторилась с той лишь разницей, что Павел дебютировал в еврокубках и заехал в Самару по старой дружбе положить победный гол в ворота «Крыльев».
На волне успеха Яковлев провёл ещё 3 матча в основе, а потом снова сел в запасе и проследовал по проторенной дорожке.
Аренда в «Крылья»: июль 2011 – май 2012
На этот раз Яковлев задержался в Самаре подольше, так как спасать «Крылья» от вылета нужно было и весной, сезон-то был полуторагодичным, переходным. Настоящее возвращение состоялось в матче с «Зенитом», где Паша при счёте 0:2 сначала выиграл верховую борьбу на угловом (!), а при счёте 1:4 шандарахнул вот так. На «Металлурге» такое у него залетало.
При Коблеве Яковлев забивал не то чтобы постоянно. В матче с Нальчиком, где «Крылья» пытались взломать оборону соперника через Александра Глеба, он даже остался в запасе, но вышел и забил победный. Свои 5 мячей он забил, вскарабкаться на безопасное 12-е место команде помог, играл много и полезно. И всё-таки, наверное, не на уровне лидера «Спартака». Но что сделал Паша?
«Спартак»: лето 2012 – февраль 2015
Конечно, поехал доказывать в «Спартак», только на этот раз уже Эмери. Можно подумать, что Паша так долго задержался в команде, потому что много и полезно играл, искать другие варианты необходимости не было. Но реальность немного иная.
До конца 2012-го Яковлев так ни разу и не вышел за «Спартак» в чемпионате России с первых минут – «Тренеришка» использовал его исключительно как игрока резерва, да ещё и пытался вылепить из него латераля. При «Тренерище» Карпине дело шло лучше: с середины апреля Яковлев закрепился в основе, в первом же полном матче забив гол. В предпоследнем туре гол Паши, вышедшего в атаке вместе с Дзюбой и Джано, принёс победу в «Краснодаре». Но фон всё равно не был положительным: «Спартак» занял только 4-е место.
Последняя попытка Валеры добыть чемпионство для клуба своей жизни начиналась для Яковлева оптимистично, с победы в любимой Самаре, с трёх голов в семи матчах. Но в середине сентября Карпин решил, что Хурадо лучше использовать ближе к атаке и что Макгиди ничем не хуже Паши. Опять крохи с выходов на замену.
Тут бы Яковлеву осознать, что пора снова в Самару, но уход Макгиди давал надежду на основу весной. Вместо этого тогда уже Дмитрий Гунько ставил в старт кого угодно – Эберта, Барриоса… Яковлев отыграл 2 полных матчах только на стыке апреля-мая, но их «Спартак» проиграл «Томи» и «Кубани». 6 место – и снова новый тренер, новый шанс.
В Википедии написано, что Павел вышел в стартовом составе «Спартака» на матч открытия «Открытие Арены», выходил и до этого, в победных матчах с ЦСКА и «Уфой». Причём на двух разных позициях – и вингера, и правого латераля. Но потом опять что-то пошло не так. Павел сел, потом отбегал 90 минут в Комсомольске-на-Амуре, куда так Джано Ананидзе не хотел ехать так, что спрятался на базе и появился на сборе команды. Потом Паша и вовсе отправился покорять просторы ПФЛ в «Спартак-2».
Аренда в «Мордовию»: февраль 2015 – май 2015
Поняв, что заиграть не получилось и при четвёртом тренере в «Спартаке», зимой Яковлев отправился к Юрию Сёмину в «Мордовию». Команда провела отличный хороший сезон и заняла 8 место, но Яковлев на 20-й минуте своего второго матча за команду чуть не сломал Миланова и отправился отдыхать. В протоколах за «Мордовию» он ничем более не отмечался.
Защитники Дмитрия Аленичева позже будут ставить ему в заслугу то, что он собрал для Карреры чемпионскую команду и очистил её от балласта. Так вот, от Яковлева он избавил её сразу: сезон Паша начал в «Спартаке-2», а что было потом, вы догадались…
Аренда в «Крылья»: сентябрь 2015 – май 2016
В возвращении Яковлева в Самару были ностальгические нотки, но не было логических. Только в конце октября Паша начал выходить на замены и выходил со скамейки до самого мая. Это при том, что команда Франка Веркаутерена играла в невыносимый футбол, не забивала почти ничего. И даже волшебник Молло ничего не мог с этим поделать. Веркаутерен не чурался выставлять 6 или 7 номинальных защитников и делал просмотр матчей «Крыльев» мучением.
Но каким-то чудесным образом весной «Крылья» резко начали добывать результат и даже заняли лучшее с 2008 года 9-е место! Только вот Яковлев не принимал в этом деятельного участия, заиграв в основе только в концовке сезона. Да, был победный гол в ворота «Уфы», но в унылой игре Веркаутерена Яковлев себя толком так и не проявил. Самара поняла, что того самого чудесного Паши больше нет.
«Анжи»: сентябрь 2016 – июль 2018
Если Самара потеряла чудесного Пашу, то Каррера о нём и не слыхивал, поэтому после 9 игр за «Спартак-2» Яковлев, о да, наконец расторг контракт со «Спартаком», за основу которого не выходил 2 года. Вместе с Паршивлюком он подписал контракт с «Анжи», но если Сергей сейчас готовится к игре на новом стадионе за «Ростов», то Яковлев своей игрой так и не заинтересовал никакой клуб получше.
За 2 сезона в «Анжи» наш герой доигрался до капитанской повязки, позиции защитника и забил 3 мяча. Были, правда, и хорошие моменты. Александр Григорян своим решением назначить Яковлева капитаном дал Павлу почувствовать себя вожаком.
Но прошедшей весной при Скрипченко Яковлев появлялся на поле редко – всего 2 матча в старте, хотя состав вылетевшего «Анжи» явно не поражал уровнем конкуренции.
«Крылья»: июль 2018 - …
На этот раз Яковлев прилетает в Самару сбитым лётчиком, а не молодым талантом. Сезон под руководством Веркаутерена разуверил самарских болельщиков, которые, конечно, рады вспомнить его потрясающие голы и проходы. Они ценили и любили его, первого парня на деревне, который так хотел стать большим человеком в городе, и всегда будут ему благодарны. Но сейчас от Яковлева уже ничего не ждут.
Ждёт ли чего-то от себя сам игрок? Он понимает, что к 27 годам ничего не добился и докатился до границы вылета в ФНЛ. Если не получится в Самаре, придётся, наверное, доигрывать там. Вполне возможно, что как раз за «Крылья», которые внушают своим болельщикам опасения.
Самарцы не понесли больших потерь в межсезонье, хотя Таранов и Ятченко – опытные игроки. Но пока тот же «Енисей» укрепляется игроками «Амкара» и «Тосно», «Крылья» не укрепляются вообще. Да, из «Анжи» взят гений Полуяхтов на замену Ятченко. Да, пришёл Чичерин, вернулся Лория, может быть возвращён Зинков, который после вылета «Крыльев» стал героем одного из самых популярных видео нашего Youtube-канала.
Приехал Канунников, в чём-то похожий на Яковлева. В чём-чём – в плане неоправданных ожиданий. Пришло ли вам на ум слово «усиление» при упоминании какой-то из фамилий новичков? Нынешний состав не выглядит солидно на уровне премьер-лиги, а в клубе не до укрепления. Область думает, как содержать стадион, который требует 500 миллионов в год. Все ждут прихода новой команды управленцев во главе с Шикуновым, пока «Енисей» и остальные берут хороших свободных агентов.
В этой ситуации «Крыльям» для выживания нужно, чтобы у бывшего клуба Яковлева с финансами всё было ну очень плохо, чтобы у кого-нибудь ещё стало с ними плохо. Ну и чудеса. Возможно, от того же Яковлева. Но на этот раз Паша снова не будет первым парнем на деревне – раз потерял место в составе «Анжи», в Самаре его тоже нужно будет сначала отвоевать.
Этому игроку нужна свобода в атаке, но по стилю Тихонов очень напоминает Веркаутерена: та же тяжёлая для просмотра скучная осторожная игра с вымучиванием моментов. Учитывая, что и Яковлев уже не тот, и условия для его атакующей игры будут неблагоприятными, от четвёртого пришествия Павла не ждёшь ничего хорошего. И тут очень хочется провести аналогию с ожиданиями от сборной России перед чемпионатом мира...
А отступать Павлу некуда – дальше только бесславное доигрывание в ФНЛ. Если не сейчас, то движение по наклонной уже не остановить.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
«Спартак»: июнь 2009 – август 2010
Весной Валерий Карпин сменил назначенного им Лаудрупа на посту главного тренера и неожиданно понёсся к чемпионству вместе с «Рубином» Курбана Бердыева. Тем более впечатляющим стало восхождение Павла: когда у команды идёт игра, далеко не каждый тренер решится на ввод в основной состав молодого парня.
После трёх выходов на замену (в том числе и в матче с ЦСКА) наступила знаменательная для Паши дата 08.08.09 – в Нальчике он отыграл полный матч, а команда забила аж 4 мяча. А уже во втором матче в основе Павел не только помогал партнёрам, но и забил сам.
В Грозном счёт открыл снова Павел. Да, сейчас мы радуемся, когда какой-нибудь 22-летний паренёк просто выходит на поле, а тогда 18-летний пацан в первых трёх матчах в основе помог разорвать Нальчик и забил 2 гола. Конечно, Яковлев стал игроком стартового состава.
До финиша чемпионата Паша успел забить ещё 2 мяча, но мог ли кто-то подумать, что в своей карьере он превзойдёт показатель того сезона (а точнее – половины сезона 2009) лишь раз?
В конце были ранние замены в тех самых матчах с «Крыльями» и ЦСКА, после которых все спартаковцы и 18-летний Павел Яковлев лишились шансов стать чемпионами России.
Аренда в «Крылья»: август 2010 – ноябрь 2010
Чуть более чем через полгода Павел отправился туда, где спартаковская катастрофа началась, - в Самару. «Спартак» не мог пробить божившего тем вечером Эдуардо Лобоса, выход Яковлева на последние 5 минут не спас красно-белых от нулей. К тому моменту Яковлев сыграл только один матч в основе, в марте против «Зенита». Не знаю почему, но тот матч до сих пор смутно отложен у меня в памяти как раз благодаря Яковлеву, которого, как мне показалось, игнорировали бразильцы – к Ибсону, Алексу и Веллитону зимой добавился Ари. Дальше была обратная замена в матче с «Локомотивом», редкие крохи игрового времени со скамейки – в общем, сильнейшая форма синдрома второго сезона.
В таком состоянии Яковлев приехал в агонизирующие «Крылья», которые перед началом сезона чуть не разогнали после бурной деятельности «Ростехнологий». Вылет казался неминуемым, но Александру Тарханову в тандеме с тогдашним президентом Виктором Развеевым удалось выправить ситуацию, а Яковлев забил свои уже дежурные 4 мяча. Хотя какие дежурные – гляньте, какой гол он положил «Ростову».
По окончании сезона спасшаяся команда встретилась с болельщиками в «МТЛ-Арене»: игроков встречали, будто они выиграли медали чемпионата, а Яковлев наравне с Тархановым и Развеевым был символом чудесного спасения и получил звание лучшего игрока команды и лучшего молодого игрока сезона. Телеканал RT даже сделал милый сюжет о таланте в преддверии ЧМ-2018.
«Спартак»: зима 2011 – июль 2011
Яковлев получил то, что хотел: он снова играл, забивал, обрёл уверенность в себе и укатил доказывать Валерию Карпину, что он готов к основе «Спартака». История прошлого года более-менее повторилась с той лишь разницей, что Павел дебютировал в еврокубках и заехал в Самару по старой дружбе положить победный гол в ворота «Крыльев».
На волне успеха Яковлев провёл ещё 3 матча в основе, а потом снова сел в запасе и проследовал по проторенной дорожке.
Аренда в «Крылья»: июль 2011 – май 2012
На этот раз Яковлев задержался в Самаре подольше, так как спасать «Крылья» от вылета нужно было и весной, сезон-то был полуторагодичным, переходным. Настоящее возвращение состоялось в матче с «Зенитом», где Паша при счёте 0:2 сначала выиграл верховую борьбу на угловом (!), а при счёте 1:4 шандарахнул вот так. На «Металлурге» такое у него залетало.
При Коблеве Яковлев забивал не то чтобы постоянно. В матче с Нальчиком, где «Крылья» пытались взломать оборону соперника через Александра Глеба, он даже остался в запасе, но вышел и забил победный. Свои 5 мячей он забил, вскарабкаться на безопасное 12-е место команде помог, играл много и полезно. И всё-таки, наверное, не на уровне лидера «Спартака». Но что сделал Паша?
«Спартак»: лето 2012 – февраль 2015
Конечно, поехал доказывать в «Спартак», только на этот раз уже Эмери. Можно подумать, что Паша так долго задержался в команде, потому что много и полезно играл, искать другие варианты необходимости не было. Но реальность немного иная.
До конца 2012-го Яковлев так ни разу и не вышел за «Спартак» в чемпионате России с первых минут – «Тренеришка» использовал его исключительно как игрока резерва, да ещё и пытался вылепить из него латераля. При «Тренерище» Карпине дело шло лучше: с середины апреля Яковлев закрепился в основе, в первом же полном матче забив гол. В предпоследнем туре гол Паши, вышедшего в атаке вместе с Дзюбой и Джано, принёс победу в «Краснодаре». Но фон всё равно не был положительным: «Спартак» занял только 4-е место.
Последняя попытка Валеры добыть чемпионство для клуба своей жизни начиналась для Яковлева оптимистично, с победы в любимой Самаре, с трёх голов в семи матчах. Но в середине сентября Карпин решил, что Хурадо лучше использовать ближе к атаке и что Макгиди ничем не хуже Паши. Опять крохи с выходов на замену.
Тут бы Яковлеву осознать, что пора снова в Самару, но уход Макгиди давал надежду на основу весной. Вместо этого тогда уже Дмитрий Гунько ставил в старт кого угодно – Эберта, Барриоса… Яковлев отыграл 2 полных матчах только на стыке апреля-мая, но их «Спартак» проиграл «Томи» и «Кубани». 6 место – и снова новый тренер, новый шанс.
В Википедии написано, что Павел вышел в стартовом составе «Спартака» на матч открытия «Открытие Арены», выходил и до этого, в победных матчах с ЦСКА и «Уфой». Причём на двух разных позициях – и вингера, и правого латераля. Но потом опять что-то пошло не так. Павел сел, потом отбегал 90 минут в Комсомольске-на-Амуре, куда так Джано Ананидзе не хотел ехать так, что спрятался на базе и появился на сборе команды. Потом Паша и вовсе отправился покорять просторы ПФЛ в «Спартак-2».
Аренда в «Мордовию»: февраль 2015 – май 2015
Поняв, что заиграть не получилось и при четвёртом тренере в «Спартаке», зимой Яковлев отправился к Юрию Сёмину в «Мордовию». Команда провела отличный хороший сезон и заняла 8 место, но Яковлев на 20-й минуте своего второго матча за команду чуть не сломал Миланова и отправился отдыхать. В протоколах за «Мордовию» он ничем более не отмечался.
Защитники Дмитрия Аленичева позже будут ставить ему в заслугу то, что он собрал для Карреры чемпионскую команду и очистил её от балласта. Так вот, от Яковлева он избавил её сразу: сезон Паша начал в «Спартаке-2», а что было потом, вы догадались…
Аренда в «Крылья»: сентябрь 2015 – май 2016
В возвращении Яковлева в Самару были ностальгические нотки, но не было логических. Только в конце октября Паша начал выходить на замены и выходил со скамейки до самого мая. Это при том, что команда Франка Веркаутерена играла в невыносимый футбол, не забивала почти ничего. И даже волшебник Молло ничего не мог с этим поделать. Веркаутерен не чурался выставлять 6 или 7 номинальных защитников и делал просмотр матчей «Крыльев» мучением.
Но каким-то чудесным образом весной «Крылья» резко начали добывать результат и даже заняли лучшее с 2008 года 9-е место! Только вот Яковлев не принимал в этом деятельного участия, заиграв в основе только в концовке сезона. Да, был победный гол в ворота «Уфы», но в унылой игре Веркаутерена Яковлев себя толком так и не проявил. Самара поняла, что того самого чудесного Паши больше нет.
«Анжи»: сентябрь 2016 – июль 2018
Если Самара потеряла чудесного Пашу, то Каррера о нём и не слыхивал, поэтому после 9 игр за «Спартак-2» Яковлев, о да, наконец расторг контракт со «Спартаком», за основу которого не выходил 2 года. Вместе с Паршивлюком он подписал контракт с «Анжи», но если Сергей сейчас готовится к игре на новом стадионе за «Ростов», то Яковлев своей игрой так и не заинтересовал никакой клуб получше.
За 2 сезона в «Анжи» наш герой доигрался до капитанской повязки, позиции защитника и забил 3 мяча. Были, правда, и хорошие моменты. Александр Григорян своим решением назначить Яковлева капитаном дал Павлу почувствовать себя вожаком.
Но прошедшей весной при Скрипченко Яковлев появлялся на поле редко – всего 2 матча в старте, хотя состав вылетевшего «Анжи» явно не поражал уровнем конкуренции.
«Крылья»: июль 2018 - …
На этот раз Яковлев прилетает в Самару сбитым лётчиком, а не молодым талантом. Сезон под руководством Веркаутерена разуверил самарских болельщиков, которые, конечно, рады вспомнить его потрясающие голы и проходы. Они ценили и любили его, первого парня на деревне, который так хотел стать большим человеком в городе, и всегда будут ему благодарны. Но сейчас от Яковлева уже ничего не ждут.
Ждёт ли чего-то от себя сам игрок? Он понимает, что к 27 годам ничего не добился и докатился до границы вылета в ФНЛ. Если не получится в Самаре, придётся, наверное, доигрывать там. Вполне возможно, что как раз за «Крылья», которые внушают своим болельщикам опасения.
Самарцы не понесли больших потерь в межсезонье, хотя Таранов и Ятченко – опытные игроки. Но пока тот же «Енисей» укрепляется игроками «Амкара» и «Тосно», «Крылья» не укрепляются вообще. Да, из «Анжи» взят гений Полуяхтов на замену Ятченко. Да, пришёл Чичерин, вернулся Лория, может быть возвращён Зинков, который после вылета «Крыльев» стал героем одного из самых популярных видео нашего Youtube-канала.
Приехал Канунников, в чём-то похожий на Яковлева. В чём-чём – в плане неоправданных ожиданий. Пришло ли вам на ум слово «усиление» при упоминании какой-то из фамилий новичков? Нынешний состав не выглядит солидно на уровне премьер-лиги, а в клубе не до укрепления. Область думает, как содержать стадион, который требует 500 миллионов в год. Все ждут прихода новой команды управленцев во главе с Шикуновым, пока «Енисей» и остальные берут хороших свободных агентов.
В этой ситуации «Крыльям» для выживания нужно, чтобы у бывшего клуба Яковлева с финансами всё было ну очень плохо, чтобы у кого-нибудь ещё стало с ними плохо. Ну и чудеса. Возможно, от того же Яковлева. Но на этот раз Паша снова не будет первым парнем на деревне – раз потерял место в составе «Анжи», в Самаре его тоже нужно будет сначала отвоевать.
Этому игроку нужна свобода в атаке, но по стилю Тихонов очень напоминает Веркаутерена: та же тяжёлая для просмотра скучная осторожная игра с вымучиванием моментов. Учитывая, что и Яковлев уже не тот, и условия для его атакующей игры будут неблагоприятными, от четвёртого пришествия Павла не ждёшь ничего хорошего. И тут очень хочется провести аналогию с ожиданиями от сборной России перед чемпионатом мира...
А отступать Павлу некуда – дальше только бесславное доигрывание в ФНЛ. Если не сейчас, то движение по наклонной уже не остановить.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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