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Болельщики "Локомотива" признали Соломона Кверквелию лучшим игроком сезона

Защитник "Локомотива" Соломон Кверквелия признан лучшим игроком сезона по мнению болельщиков.

В качестве приза футболисту вручили "Стальной рельс".

Данная награда отличается от той, которую вручают после голосования на сайте "Локомотива" (выиграл Мануэл Фернандеш). "Рельс" болельщики изготовили сами, как и провели голосование.

В прошлом сезоне 26-летний Кверквелия сыграл 29 матчей и забил два мяча.

Ютуб-канал ФК "Локомотив"
Теги: Локомотив Кверквелия
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