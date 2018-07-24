Болельщики "Локомотива" признали Соломона Кверквелию лучшим игроком сезона

Защитник "Локомотива" Соломон Кверквелия признан лучшим игроком сезона по мнению болельщиков.В качестве приза футболисту вручили "Стальной рельс".Данная награда отличается от той, которую вручают после голосования на сайте "Локомотива" (выиграл Мануэл Фернандеш). "Рельс" болельщики изготовили сами, как и провели голосование.В прошлом сезоне 26-летний Кверквелия сыграл 29 матчей и забил два мяча.