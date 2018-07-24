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Источник: "Локомотив" согласовал аренду Крыховяка и взял на себя выплату части зарплаты поляка
Источник: "Локомотив" согласовал аренду Крыховяка и взял на себя выплату части зарплаты поляка
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Валерий Рейнгольд: Дзюба - самый настоящий лентяй. Но когда он пашет - у него получается все (8)
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Дмитрий Хохлов: задача на сезон – попасть в зону еврокубков через Кубок России или чемпионат (2)
Дмитрий Хохлов: задача на сезон – попасть в зону еврокубков через Кубок России или чемпионат (2)
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Григорян: нужны ли пердуны, которые не умеют играть и калечат пацанов "Краснодара-2" и "Чертаново"?! (8)
Григорян: нужны ли пердуны, которые не умеют играть и калечат пацанов "Краснодара-2" и "Чертаново"?! (8)
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Геннадий Орлов: Дзюба отдохнул всего 6 дней, в отличие от армейских и спартаковских сборников (7)
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РПЦ о продаже пива на стадионах: православный не значит пьяный. Пьянство считается страшным грехом (12)
РПЦ о продаже пива на стадионах: православный не значит пьяный. Пьянство считается страшным грехом (12)
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Зимой в РПЛ будут играть красным мячом от компании Nike
Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал, что в новом сезоне будет использоваться новый зимний мяч.
"Мяч будет красным. Компания Nike пошла нам навстречу и эксклюзивно для нас разработала красный мяч", - передает слова Прядкина Sports.ru.
"Мяч будет красным. Компания Nike пошла нам навстречу и эксклюзивно для нас разработала красный мяч", - передает слова Прядкина Sports.ru.
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