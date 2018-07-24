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Зимой в РПЛ будут играть красным мячом от компании Nike

Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал, что в новом сезоне будет использоваться новый зимний мяч.

"Мяч будет красным. Компания Nike пошла нам навстречу и эксклюзивно для нас разработала красный мяч", - передает слова Прядкина Sports.ru.
Теги: Прядкин РФПЛ
Сегодня, 13:36
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(2)
№8 Написал: khmel Питер (Сегодня, 14:50) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
А ещё Nike подготовила бутсы на меху и свисток с подогревом.Мда может проще не играть в мороз?????
Регистрация: 12.08.2012 [жалоба]
№7 Написал: Батька (Сегодня, 14:03) #
  • 0
  •  (4)
online

Цитата: Ganjaman Pirosso
Че там разрабатывать???

Красный мяч - все заново придумывали .... первый вариант был квадратным ... годы испытаний (только Дзюба мог на голову его принять ...) - потом овал .... потом к 2018 году к лету все же придумали сделать его круглым !!!
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№6 Написал: Св.Ин v.2 (Сегодня, 13:51) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Проще попросить Шойгу, чтобы снег был зеленый.... Дешевле будет...
Регистрация: 5.03.2017 [жалоба]
№5 Написал: Продавец голованов Саракш (Сегодня, 13:51) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: stepanmlc
гениальное решение

Торжество западной промышленности над отсталым совком laughing


--------------------
Имеются также голо-ванны и котло-ванны. Палец даю на отсечение, кошерные!
Регистрация: 24.07.2018 [жалоба]
№4 Написал: anonymous (Сегодня, 13:48) #
  • -1
  •  (3)

Сергей Прядкин: сегодня наступает новая эпоха в российском футболе
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№3 Написал: stepanmlc (Сегодня, 13:45) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
гениальное решение


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
№2 Написал: SVN (Сегодня, 13:42) #
  • +1
  •  (3)
online

еще нужно обязать клубы чистить поле в перерыве от снега.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№1 Написал: Ganjaman Pirosso (Сегодня, 13:40) #
  • +1
  •  (1)

Че там разрабатывать???
Регистрация: 1.06.2018 [жалоба]
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