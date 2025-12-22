Экс-полузащитник "Барселоны" завершил карьеру в 32 года

Бывший полузащитник "Барселоны" Рафинья объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 32 лет.

Фото: ФК "Барселона"

Бразильский футболист не выходил на поле с 2024 года из-за серьезных проблем со здоровьем, которые не позволили ему вернуться на прежний уровень.



О своем решении Рафинья сообщил в социальных сетях, отметив, что длительное восстановление после травмы колена так и не дало желаемого результата. По словам игрока, выбор дался ему непросто, поскольку футбол на протяжении всей жизни занимал центральное место в его судьбе.



Рафинья является воспитанником "Барселоны" и выступал за каталонский клуб с 2011 по 2020 год. За это время он также на правах аренды защищал цвета "Сельты" и "Интера". В дальнейшем полузащитник играл за "ПСЖ", "Реал Сосьедад" и катарский "Аль-Араби".