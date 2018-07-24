РПЛ обновилась и получила новый канал во главе с экс-комиком Гавром. Всё, что нужно знать о предсезонных изменениях

Гавриил Гордеев и Олег Верещагин - Две девушки попали в ДТП от Comedy Club на Rutube.

Для нас футбол — не просто трансляции. Это бесконечное количество интересных событий и судеб. Покупая подписку на #МАТЧПРЕМЬЕР, вы получаете не только доступ ко всем матчам Российской Премьер-Лиги, но и к матчам Кубка России и товарищеским матчам клубов РПЛ. И это только начало! pic.twitter.com/SPct6b4xzg