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РПЛ обновилась и получила новый канал во главе с экс-комиком Гавром. Всё, что нужно знать о предсезонных изменениях
Никакого футбола!
Пожалуй, самая странная реформа этого лета произошла в названии турнира. В РФПЛ почему-то решили, что слово «футбольная» в названии мешается, и решили войти в ряд лучших лиг мира, таких как НБА, НХЛ, АПЛ, ФНЛ, сократив название до трёх букв. Ну ладно, пусть так.
Новая графика
Глядя на презентационный твит РПЛ можно понять, что начинается новый сезон с новыми эмоциями, в котором «Локомотив» не защитит чемпионский титул – чемпионов-то нам обещают новых. Также говорится о новом логотипе, который был представлен уже давно: теперь у нас, как у АПЛ, символом будет животное, а не мячик с картой России.
Новый сезон. Новые эмоции. Новые чемпионы. Новый логотип.— Российская Премьер-Лига (@rfpl) July 24, 2018
Новая Российская Премьер-Лига.#РоссийскаяПремьерЛига #РПЛ #скороновыйсезон pic.twitter.com/nq7KTXLtBf
Если посмотреть ролик, то можно увидеть новую графику, над которой трудилась студия Артемия Лебедева. Похоже, в РПЛ всё неплохо с финансами, ну а что из этого получилось, станет понятно по ходу сезона.
Все на матч! Премьер!
Канал «Наш Футбол» являлся проводником в старые-добрые времена «Плюса», но «Матч ТВ» тоже решил провести ребрендинг. Правда, на канале не ограничились удалением одной буквы и назвали новый канал о нашем футболе «Матч Премьер». Но кое-кто думает, что этим дело не ограничится.
Где гарантия, что новый футбольный канал «Матч! Премьер» не переименуют в «Матч! Вице-премьер»?— Роман Герасимов (@romanger89) July 24, 2018
Кстати, о Мутко. В обширной публикации «Бизнес Онлайн» говорится, что достичь соглашения по телеконтракту помогли опасения нынешних боссов повторения ситуации, в которой Владимир Путин, высказываясь о платных футбольных трансляциях, произнёс фразу «Мутко намутил».
В итоге мы получили новый канал «Матч! Премьер», который будет транслировать матчи чемпионата и кубка России за 219 рублей в месяц. И то радует, потому что опасения по поводу повышения цены имелись. К примеру, на август я не стал подключать пакет «Суперспорт», стоимость которого возросла с 400 до 600 рублей просто из ничего. Может быть, топовые зарубежные игры будет транслировать и федеральный «Матч ТВ». Кстати, на «Премьер» будут показываться обзоры туров зарубежных чемпионатов.
А что останется в открытом эфире?
Для тех, кому западло отдать две банки нормального пива за месяц просмотра всех матчей чемпионата России в HD, по телевизору будут показывать 2 встречи в туре. И, видимо, не самые топовые. Если в 1-м туре в программе «Матча» стоят игры «Спартак» - «Оренбург» и «Рубин» - «Краснодар», то со 2-м туром ситуация интереснее: та же «Бизнес Онлайн» написала, что в федеральный эфир попадут «Енисей» с «Ахматом» и «Урал» с «Краснодаром». За дерби «Локомотива» и «Спартака» лезьте в интернет.
Кто такой Гавр?
Если появление Тины Канделаки во главе спортивного канала встречали негодованием, то назначение Гавриила Гордеева руководителем «Матч! Премьер» восприняли с непониманием. Те, кто не смотрел старый Comedy Club, вряд ли знают, кто это. А смотревшие не вспомнят сходу какие-то миниатюры с его участием, поэтому для визуализации возьму вроде бы самую популярную. Да, с Rutube, ведь «Газпром Медиа» заливает ролики в пустоту, пока недавние ноунеймы собирают миллионы просмотров на Youtube.
Гавриил Гордеев и Олег Верещагин - Две девушки попали в ДТП от Comedy Club на Rutube.
Гавр раньше работал гендиректором канала ТНТ4 и перебрался на другой канал, которым управляет Comedy Club Production. Но о его причастности к футбольному миру ничего не известно: в отличие от Гарика Харламова, Демиса Карибидиса или Дмитрия Кожомы, он даже не появлялся в экспертных студиях «Матч ТВ». Здорово, когда за дело берутся профессионалы, изнутри знающие тонкости тематики канала. Но в «Газпром Медиа» всё же другое мнение.
А кто такой Шадров?
Кстати, о профессионалах: ещё вчера стало известно, что главный режиссёр футбольных трансляций «Матч ТВ» Артём Шадров на канале больше работать не будет. Но режиссёр «Прямой Линии» с Президентом и трансляции Парада Победы как-нибудь обойдётся без футбола, а вот «Матч ТВ»…
«Производственный сегмент «Матч ТВ» собран из лоскутов трёх империй: ВГТРК, «НТВ-Плюс» и АНО «Спортивное вещание». Все межкорпоративные противоречия снимала фигура Шадрова, который для всех был непререкаемый авторитет, и масштаб его личности закрывал любые возможные интриги на среднем менеджерском звене производственной части телеканала», - пишет «Бизнес Онлайн».
Говорят, что причиной увольнения Шадрова могла послужить его связь с лицами, которые продвигали трансляции на Первом канале.
Какие были варианты и какие клубы решали?
Также «Бизнес Онлайн» сообщила, что у лиги был вариант с показом 30 матчей сезона на Первом, допускавшим возможность приобретения региональных сублицензий. Но никакого «Рубина» на ТНВ в прямом эфире не будет.
За соглашения с двумя играми в эфире «Матч ТВ» и всем остальным на «Матч! Премьер» «Газпром Медиа» заплатила, по сведениям источника, 1.5 миллиарда рублей. Ещё 200 миллионов уйдут на производство картинки. Предыдущее соглашение стоило 2 миллиарда, но тогда лига сама тратилась на картинку, так что в накладе не осталась.
Для нас футбол — не просто трансляции. Это бесконечное количество интересных событий и судеб. Покупая подписку на #МАТЧПРЕМЬЕР, вы получаете не только доступ ко всем матчам Российской Премьер-Лиги, но и к матчам Кубка России и товарищеским матчам клубов РПЛ. И это только начало! pic.twitter.com/SPct6b4xzg— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) July 24, 2018
Впрочем, под словом лига не стоит понимать совокупность всех клубов РПЛ. В обсуждениях участвовала лишь первая пятёрка, причём только «Зенит» и «Локомотив» поддержали заключение такого контракта с «Матчем».
Какие планы?
«Телеканал «Матч Премьер» будет доступен в форматах онлайн и ТВ. Мы рассчитываем выйти на достаточно быструю окупаемость в самые ближайшие сроки», - заявляет глава «Газпром-Медиа» Дмитрий Чернышенко. Но тут варианта 2: либо Чернышенко лукавит, либо действительно не совсем понимает ситуацию.
Естественно, на сайте «Матч ТВ» появился жизнеутверждающий пресс-релиз о новом премиальном канале, который даже обещает не молчать, когда в чемпионате перерыв. Новая графика, обещания (именно обещания) показывать интересный контент даже во время паузы, прорыв в плане качества трансляций, планы выйти на самоокупаемость – всё это мы где-то уже слышали. Не далее чем несколько лет назад, когда Илья Геркус рулил «Лигой-ТВ» и кое-чего добился. На этом кое-чем и держится канал «Наш Футбол» с тех пор, как он вошёл в состав холдинга «Матч».
Но о том, что «Наш Футбол» стал самоокупаемым, никто никогда не заикался. Если по мнению руководителей канала, чемпионат мира подтолкнёт к прорыву, то остаётся только позавидовать их жизненному оптимизму. Ну а будет ли «Матч Премьер» чем-то отличаться от «Нашего Футбола», кроме названия и графики, увидим совсем скоро. Пока из отличий виден только Гавр вместо Геркусов и Уткиных.
Канал Наш футбол возглавит Гавр, каналом Наш спорт займется Орлеан, а Матч Футбол 3 отдан под опеку Труа. В целом структурой Матч ТВ, как стало известно от хорошо информированного источника, продолжит заниматься Осер.— Anton Mikhashenok (@mikhashenok) July 24, 2018
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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