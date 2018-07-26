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"Рубин" арендовал Дмитрия Полоза до конца сезона

"Зенит" и "Рубин" достигли соглашения о переходе нападающего Дмитрия Полоза в казанскую команду до конца сезона на правах аренды.

"Футбольный клуб "Зенит" желает Дмитрию Полозу удачи в составе новой команды!", — говорится на официальном сайте петербургского клуба.

В прошлом сезоне Полоз провёл за "Зенит" 31 матч, в которых забил три гола и отдал четыре голевые передачи.

Официальный сайт "Зенита"
Сегодня, 13:21
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(0)
№4 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 14:21) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
Бердыев знает кого брать, но ему теперь опять будет не хватать Нобоа и Ерохина. Да и от Попова он бы не отказался.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
№3 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 14:18) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Рубин»
Полоз не выдающийся нападающий, но хороший игрок для среднего клуба. Бердыев любит таких игроков, они у наго как шахматы на поле работают, каждый знает свой маневр.


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ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
№2 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 13:39) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: К.А.
лучше б Попова взяли.хорошо ж у него поперло в том сезоне у них.

полностью поддерживаю! Попов явно лишний элемент в нашей команде!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
№1 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 13:35) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
лучше б Попова взяли.хорошо ж у него поперло в том сезоне у них.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
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