"Рубин" арендовал Дмитрия Полоза до конца сезона

"Зенит" и "Рубин" достигли соглашения о переходе нападающего Дмитрия Полоза в казанскую команду до конца сезона на правах аренды."Футбольный клуб "Зенит" желает Дмитрию Полозу удачи в составе новой команды!", — говорится на официальном сайте петербургского клуба.В прошлом сезоне Полоз провёл за "Зенит" 31 матч, в которых забил три гола и отдал четыре голевые передачи.