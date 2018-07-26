Дмитрий Полоз: для меня прошлый году получился крайне неудачным. Рад, что проведу новый сезон в "Рубине"

Полузащитник "Зенита" Дмитрий Полоз поделился впечатлениями о своем переходе в "Рубин"."Рад, что клубы смогли договориться, и этот год я проведу в Казани.Прошлый год был не очень удачный в плане футбола, и в этом году я хочу вернуться на былой уровень и расти дальше.Хочу скорее выйти на "Казань Арену" и сыграть первый матч", – сказал Полоз.