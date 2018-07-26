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Дмитрий Полоз: для меня прошлый году получился крайне неудачным. Рад, что проведу новый сезон в "Рубине"

Полузащитник "Зенита" Дмитрий Полоз поделился впечатлениями о своем переходе в "Рубин".

"Рад, что клубы смогли договориться, и этот год я проведу в Казани.

Прошлый год был не очень удачный в плане футбола, и в этом году я хочу вернуться на былой уровень и расти дальше.

Хочу скорее выйти на "Казань Арену" и сыграть первый матч", – сказал Полоз.

Официальный сайт "Рубина"
Теги: Полоз Рубин Зенит
Сегодня, 15:00
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5
(1)
№5 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 17:19) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
А незачем в топовый клуб идти,если ничего как кроме убегать в пустые зоны при автобусах не умеешь.Чисто игрок днищенских команд.Для чего брали не ясно.На фланге играть нет обводки и кроссов,на позиции нападающего элементарного класса,техники,голевого чутья и удара.Когда человек забивает в 127 матчах в вышке всего 22 гола играя в нападении и частенько в пустые не попадает с ним всё ясно.Сколько он раз толком по мячу то не попал в Зените когда его на удар выводили?Пять голов это потолок на сезон.Все было в Ростове еще ясно,по какому критерию его брали неясно.Видимо по тому же что и Новосельцева.


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Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№4 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:54) #
  • +1
  •  (3)

Цитата: К.А.
я злобный?Вы наговариваете на меня!

Да Вы вообще просто псих! P.S. Надеюсь, при Семаке перестанут брать игроков из-под Бердыева. Пусть его игроки всегда будут рядом с ним. В случае чего, и сборной помочь смогут вместе с любимым тренером.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
№3 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 16:32) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Vendetф,
я злобный?Вы наговариваете на меня! innocent


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№2 Написал: Vendetф (Сегодня, 15:52) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
К.А.,
злобный Вы тип
А по Полозу - удачи. Это как пример того, что надо покупать игроков под игру команды, а не просто потому что "неплох" - хотя к чему это я, есть же лимит..
Регистрация: 20.05.2016 [жалоба]
№1 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 15:46) #
  • -6
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
мало кто назовет удачей попадание к бомжарам.но виноват Полоз сам.его не заставляли к ним идти.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
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