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Никита Чернов: Березуцкие перед уходом никаких наставлений не давали
Защитник ЦСКА Никита Чернов поделился ожиданиями от предстоящего сезона в составе московских "армейцев".
"Сейчас на каждого игрока возложена большая ответственность. Виктор Михайлович постоянно говорит, что на поле 11 лидеров, чтобы каждый мог в трудную минуту взять на себя это бремя. Все равно за спиной у нас Игорь Акинфеев и другие опытные игроки, которые немало времени провели в ЦСКА, поэтому никаких проблем не будет. Что касается ухода Игнашевича и братьев Березуцких, то рано или поздно это все равно бы случилось. Все когда-то заканчивают, теперь пришло наше время. Мы хотим с доблестью нести это знамя дальше и приводить ЦСКА к победам.
Я, конечно, не говорил «наконец-то я сыграю в основе» — представился шанс, надо им воспользоваться. Даже если бы братья остались, я пришёл в ЦСКА, чтобы доказывать тренерскому штабу, на что я способен. А там они бы уже решали. В любом случае я готов помочь команде. Березуцкие перед уходом никаких наставлений не давали. Вася сказал, что еще, может быть, вернется. Может, через неделю он уже соскучится по футболу и скажет: "Я хочу снова играть за ЦСКА!". Все с радостью примут", — цитирует Чернова Sport24.ru.
"Сейчас на каждого игрока возложена большая ответственность. Виктор Михайлович постоянно говорит, что на поле 11 лидеров, чтобы каждый мог в трудную минуту взять на себя это бремя. Все равно за спиной у нас Игорь Акинфеев и другие опытные игроки, которые немало времени провели в ЦСКА, поэтому никаких проблем не будет. Что касается ухода Игнашевича и братьев Березуцких, то рано или поздно это все равно бы случилось. Все когда-то заканчивают, теперь пришло наше время. Мы хотим с доблестью нести это знамя дальше и приводить ЦСКА к победам.
Я, конечно, не говорил «наконец-то я сыграю в основе» — представился шанс, надо им воспользоваться. Даже если бы братья остались, я пришёл в ЦСКА, чтобы доказывать тренерскому штабу, на что я способен. А там они бы уже решали. В любом случае я готов помочь команде. Березуцкие перед уходом никаких наставлений не давали. Вася сказал, что еще, может быть, вернется. Может, через неделю он уже соскучится по футболу и скажет: "Я хочу снова играть за ЦСКА!". Все с радостью примут", — цитирует Чернова Sport24.ru.
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