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Задержан организатор драки, в которой был убит болельщик ЦСКА
Сотрудник пресс-службы управления на транспорте по центральному федеральному округу Мария Дедова рассказала подробности массовой драки между болельщиками ЦСКА, которая произошла на Курском вокзале в ночь на пятницу.
Происшествие случилось сегодня ночью. Телеграм-канал Mash сообщил, что в результате драки погиб 30-летний болельщик армейского клуба Игорь Соколовский.
– В 02.15 сотрудниками транспортной полиции на Курском вокзале Москвы при патрулировании платформ поездов дальнего следования был замечен конфликт между молодыми людьми. Увидев приближающихся полицейских, участники потасовки разбежались. На месте происшествия стражи правопорядка обнаружили двоих граждан с телесными повреждениями.
Незамедлительно была вызвана бригада медиков, однако до ее прибытия один из мужчин скончался. В течение пятнадцати минут был задержан организатор драки. В результате дальнейших оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам установлен и доставлен в линейное управление внутренних дел на станции Москва-Курская еще один подозреваемый. По предварительной информации, инцидент произошел на бытовой почве, а некоторые его участники, в том числе организатор, находились в состоянии алкогольного опьянения.
В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются остальные лица, причастные к происшествию. Принимаются меры по их задержанию. Материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.
– Это точно были болельщики ЦСКА, и сколько человек участвовало в драке?
– Не могу сказать. Сейчас проводится проверка.
"Спорт-Экспресс"
Происшествие случилось сегодня ночью. Телеграм-канал Mash сообщил, что в результате драки погиб 30-летний болельщик армейского клуба Игорь Соколовский.
– В 02.15 сотрудниками транспортной полиции на Курском вокзале Москвы при патрулировании платформ поездов дальнего следования был замечен конфликт между молодыми людьми. Увидев приближающихся полицейских, участники потасовки разбежались. На месте происшествия стражи правопорядка обнаружили двоих граждан с телесными повреждениями.
Незамедлительно была вызвана бригада медиков, однако до ее прибытия один из мужчин скончался. В течение пятнадцати минут был задержан организатор драки. В результате дальнейших оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам установлен и доставлен в линейное управление внутренних дел на станции Москва-Курская еще один подозреваемый. По предварительной информации, инцидент произошел на бытовой почве, а некоторые его участники, в том числе организатор, находились в состоянии алкогольного опьянения.
В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются остальные лица, причастные к происшествию. Принимаются меры по их задержанию. Материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.
– Это точно были болельщики ЦСКА, и сколько человек участвовало в драке?
– Не могу сказать. Сейчас проводится проверка.
"Спорт-Экспресс"
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