A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Стал ли для вас трагедией вылет России с ЧМ?
Показать все опросы

Новости партнеров

Задержан организатор драки, в которой был убит болельщик ЦСКА

Сотрудник пресс-службы управления на транспорте по центральному федеральному округу Мария Дедова рассказала подробности массовой драки между болельщиками ЦСКА, которая произошла на Курском вокзале в ночь на пятницу.

Происшествие случилось сегодня ночью. Телеграм-канал Mash сообщил, что в результате драки погиб 30-летний болельщик армейского клуба Игорь Соколовский.

– В 02.15 сотрудниками транспортной полиции на Курском вокзале Москвы при патрулировании платформ поездов дальнего следования был замечен конфликт между молодыми людьми. Увидев приближающихся полицейских, участники потасовки разбежались. На месте происшествия стражи правопорядка обнаружили двоих граждан с телесными повреждениями.

Незамедлительно была вызвана бригада медиков, однако до ее прибытия один из мужчин скончался. В течение пятнадцати минут был задержан организатор драки. В результате дальнейших оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам установлен и доставлен в линейное управление внутренних дел на станции Москва-Курская еще один подозреваемый. По предварительной информации, инцидент произошел на бытовой почве, а некоторые его участники, в том числе организатор, находились в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются остальные лица, причастные к происшествию. Принимаются меры по их задержанию. Материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

– Это точно были болельщики ЦСКА, и сколько человек участвовало в драке?

– Не могу сказать. Сейчас проводится проверка.

"Спорт-Экспресс"
Теги: ЦСКА
Сегодня, 13:14
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
4
(0)
№4 Написал: vladimirsb Ростов-на-Дону (Сегодня, 15:56) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Никто в полиции пока ничего не знает, а на сайте уже назначили виновника болельщиком ЦСКА... А я думаю, что это болельщик спартака с дуру и зависти напал на наших болельщиков...
Регистрация: 21.03.2010 [жалоба]
№3 Написал: Гастэряну (Сегодня, 15:31) #
  • +1
  •  (1)
online

Цитата: Макс. Р.
А тогда причём здесь футбол, болельщики и ЦСКА?

для срача на этом сайте


--------------------
пищевик - бАмжи мАсковские, у них даже стадиона своего нет.
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
№2 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 14:19) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
В течение пятнадцати минут был задержан организатор драки.

Интересно, он сам признался, что он орг-ор или его уже назначили?
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
№1 Написал: Макс. Р. Раздолье (Сегодня, 13:52) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
ЦСКА
А тогда причём здесь футбол, болельщики и ЦСКА? По пьяни подрались мужики. Быть может, не совсем умные (а кто по пьяни умом блещет?) Кончилось всё трагедией. К футболу никакого отношения не имеет.
Регистрация: 5.05.2015 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.