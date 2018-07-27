Сергей Семак: изначально "Зенит" всегда является одним из фаворитов

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции перед матчем 1-го тура премьер-лиги с "Енисеем" отметил, что его команда всегда является фаворитом чемпионата.- Изначально "Зенит" всегда является одним из фаворитов. По многим причинам. Есть и другие команды, которые каждый сезон сражаются за первое место. От мэтра тренерского цеха Курбана Бекиевича всегда приятно слышать такие слова.Но это только прогноз, а прогнозы - дело неблагодарное. Мы должны выполнять свою работу на сто процентов, а дальше посмотрим на футбольное поле. За последние годы вряд ли был хоть один чемпионат, где победа какому-то клубу давалась легко.