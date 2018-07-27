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Агент – об интересе ЦСКА к Габриэлу: у нас пока нет предложений из России
Нильсон Моура, официальный представитель полузащитника "Леганеса" Габриэла, рассказал, что не получал предложений из России.
"ЦСКА интересуется Габриэлом? Предложений из России мы пока не получали", - цитирует Моуру "Спорт-Экспресс".
Ранее Goal сообщил, что на Габриэла претендуют "Бенфика", "Спортинг", "Сельта" и ЦСКА. При этом агент игрока сообщал, что ждет предложений от армейцев. В минувшем чемпионате Испании Габриэл провел 29 матчей, забил 5 мячей и отдал 2 голевые передачи.
"ЦСКА интересуется Габриэлом? Предложений из России мы пока не получали", - цитирует Моуру "Спорт-Экспресс".
Ранее Goal сообщил, что на Габриэла претендуют "Бенфика", "Спортинг", "Сельта" и ЦСКА. При этом агент игрока сообщал, что ждет предложений от армейцев. В минувшем чемпионате Испании Габриэл провел 29 матчей, забил 5 мячей и отдал 2 голевые передачи.
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