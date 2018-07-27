Массимо Каррера: Луиз Адриано не сыграет с "Оренбургом"

Популярные новости:
Опрос:
Стал ли для вас трагедией вылет России с ЧМ?
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
20:20
"Ювентус" подписал 16-летнего игрока, который забил более 200 голов за молодежку "Барселоны" (1)
"Ювентус" подписал 16-летнего игрока, который забил более 200 голов за молодежку "Барселоны" (1)
17:11
Замена Моутинью, новый мозговой центр команды, ассистент Фалькао или все сразу - кем станет Головин в "Монако"? (6)
Замена Моутинью, новый мозговой центр команды, ассистент Фалькао или все сразу - кем станет Головин в "Монако"? (6)
16:08
Вадим Васильев: рады, что Головин выбрал "Монако", несмотря на конкуренцию именитых клубов (1)
Вадим Васильев: рады, что Головин выбрал "Монако", несмотря на конкуренцию именитых клубов (1)
15:24
"Урал" объявил о трансфере экс-защитника "Зенита" Ходжаниязова. Месяц назад игрок перешел в "Балтику"
"Урал" объявил о трансфере экс-защитника "Зенита" Ходжаниязова. Месяц назад игрок перешел в "Балтику"
13:22
СК возбудил уголовное дело после смерти фаната ЦСКА в результате драки на Курском вокзале накануне Суперкубка России (2)
СК возбудил уголовное дело после смерти фаната ЦСКА в результате драки на Курском вокзале накануне Суперкубка России (2)
11:23
Сергей Семак: по поводу трансферов все вопросы к руководству, а моя задача - работать с тем, кто есть (6)
Сергей Семак: по поводу трансферов все вопросы к руководству, а моя задача - работать с тем, кто есть (6)
11:11
В Нижнем Новгороде разыграют первый трофей сезона: неузнаваемый ЦСКА сыграет с усилившимся «Локомотивом» (8)
В Нижнем Новгороде разыграют первый трофей сезона: неузнаваемый ЦСКА сыграет с усилившимся «Локомотивом» (8)
11:10
Где же ты, «Тосно»? Куда разошлись игроки команды, которая сегодня должна была играть за Суперкубок, и исчезнувшего «Амкара» (3)
Где же ты, «Тосно»? Куда разошлись игроки команды, которая сегодня должна была играть за Суперкубок, и исчезнувшего «Амкара» (3)
08:24
Гендиректор "Рубина": до конца лета расстанемся с несколькими высокооплачиваемыми игроками (4)
Гендиректор "Рубина": до конца лета расстанемся с несколькими высокооплачиваемыми игроками (4)
Массимо Каррера: Луиз Адриано не сыграет с "Оренбургом"
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера заявил, что нападающий красно-белых Луиз Адриано не примет участия в завтрашнем матче 1-го тура РПЛ против "Оренбурга".
- Что с Луизом Адриано?
- В одном из матчей на сборах он поскользнулся, потянул мышцу, - сказал Каррера. - Завтра мы его не увидим. Он работаем индивидуально. Выполняет разные упражнения, к дерби будет готов.
"Спорт-Экспресс"
- Что с Луизом Адриано?
- В одном из матчей на сборах он поскользнулся, потянул мышцу, - сказал Каррера. - Завтра мы его не увидим. Он работаем индивидуально. Выполняет разные упражнения, к дерби будет готов.
"Спорт-Экспресс"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.