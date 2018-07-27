Массимо Каррера: Луиз Адриано не сыграет с "Оренбургом"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера заявил, что нападающий красно-белых Луиз Адриано не примет участия в завтрашнем матче 1-го тура РПЛ против "Оренбурга".- В одном из матчей на сборах он поскользнулся, потянул мышцу, - сказал Каррера. - Завтра мы его не увидим. Он работаем индивидуально. Выполняет разные упражнения, к дерби будет готов.