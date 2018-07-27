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Массимо Каррера: Луиз Адриано не сыграет с "Оренбургом"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера заявил, что нападающий красно-белых Луиз Адриано не примет участия в завтрашнем матче 1-го тура РПЛ против "Оренбурга".

- Что с Луизом Адриано?

- В одном из матчей на сборах он поскользнулся, потянул мышцу, - сказал Каррера. - Завтра мы его не увидим. Он работаем индивидуально. Выполняет разные упражнения, к дерби будет готов.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Каррера Адриано Спартак
Сегодня, 19:20
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5
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№5 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 20:17) #
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online

И-нах-ходец,
Это часть футбола,с этим ничего не поделаешь .
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№4 Написал: И-нах-ходец (Сегодня, 19:56) #
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Начинается


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Название любого игрока, проданного из цкг через полгода
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№3 Написал: tantara Уфа (Сегодня, 19:43) #
  • 0
  •  (4)

Газпромовских выкормышей, надо дрюкать и без Адриано!


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 2.06.2012 [жалоба]
№2 Написал: GPS (Сегодня, 19:28) #
  • -1
  •  (1)
online

Вот вам и лучший бомбардир...
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
№1 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 19:24) #
  • -6
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Поменяли горнолыжника,ну и?
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
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