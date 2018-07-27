Массимо Каррера: горжусь тем, что показали на ЧМ мои ребята и сборная России

Популярные новости:
Опрос:
Стал ли для вас трагедией вылет России с ЧМ?
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
20:20
"Ювентус" подписал 16-летнего игрока, который забил более 200 голов за молодежку "Барселоны" (1)
"Ювентус" подписал 16-летнего игрока, который забил более 200 голов за молодежку "Барселоны" (1)
17:11
Замена Моутинью, новый мозговой центр команды, ассистент Фалькао или все сразу - кем станет Головин в "Монако"? (6)
Замена Моутинью, новый мозговой центр команды, ассистент Фалькао или все сразу - кем станет Головин в "Монако"? (6)
16:08
Вадим Васильев: рады, что Головин выбрал "Монако", несмотря на конкуренцию именитых клубов (1)
Вадим Васильев: рады, что Головин выбрал "Монако", несмотря на конкуренцию именитых клубов (1)
15:24
"Урал" объявил о трансфере экс-защитника "Зенита" Ходжаниязова. Месяц назад игрок перешел в "Балтику"
"Урал" объявил о трансфере экс-защитника "Зенита" Ходжаниязова. Месяц назад игрок перешел в "Балтику"
13:22
СК возбудил уголовное дело после смерти фаната ЦСКА в результате драки на Курском вокзале накануне Суперкубка России (2)
СК возбудил уголовное дело после смерти фаната ЦСКА в результате драки на Курском вокзале накануне Суперкубка России (2)
11:23
Сергей Семак: по поводу трансферов все вопросы к руководству, а моя задача - работать с тем, кто есть (6)
Сергей Семак: по поводу трансферов все вопросы к руководству, а моя задача - работать с тем, кто есть (6)
11:11
В Нижнем Новгороде разыграют первый трофей сезона: неузнаваемый ЦСКА сыграет с усилившимся «Локомотивом» (8)
В Нижнем Новгороде разыграют первый трофей сезона: неузнаваемый ЦСКА сыграет с усилившимся «Локомотивом» (8)
11:10
Где же ты, «Тосно»? Куда разошлись игроки команды, которая сегодня должна была играть за Суперкубок, и исчезнувшего «Амкара» (3)
Где же ты, «Тосно»? Куда разошлись игроки команды, которая сегодня должна была играть за Суперкубок, и исчезнувшего «Амкара» (3)
08:24
Гендиректор "Рубина": до конца лета расстанемся с несколькими высокооплачиваемыми игроками (4)
Гендиректор "Рубина": до конца лета расстанемся с несколькими высокооплачиваемыми игроками (4)
Массимо Каррера: горжусь тем, что показали на ЧМ мои ребята и сборная России
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отметил, что выбора капитана красно-белых зависит от команды и это правильно.
– Этот сезон особенный тем, что он начинается после чемпионата мира?
– Ничего не изменилось. Мы готовились, как и в прошлом сезоне. Разница только в том, что не было трех сборников. В этой ситуации находятся и другие клубы. Я горжусь тем, что показали на чемпионате мира мои и другие ребята, горжусь тем, что сделали мои игроки и вся сборная России.
– Команда выбрала капитаном Дениса Глушакова. Вы участвовали в выборах?
– Выбор зависит от команды. Правильно, что именно команда выбирает капитана.
– Значит ли это, что сборники не появятся в составе?
– Нет. Они будут. Они в форме. А завтра посмотрю, кто будет играть, а кто нет.
"Спорт-Экспресс"
– Этот сезон особенный тем, что он начинается после чемпионата мира?
– Ничего не изменилось. Мы готовились, как и в прошлом сезоне. Разница только в том, что не было трех сборников. В этой ситуации находятся и другие клубы. Я горжусь тем, что показали на чемпионате мира мои и другие ребята, горжусь тем, что сделали мои игроки и вся сборная России.
– Команда выбрала капитаном Дениса Глушакова. Вы участвовали в выборах?
– Выбор зависит от команды. Правильно, что именно команда выбирает капитана.
– Значит ли это, что сборники не появятся в составе?
– Нет. Они будут. Они в форме. А завтра посмотрю, кто будет играть, а кто нет.
"Спорт-Экспресс"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.