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Массимо Каррера: горжусь тем, что показали на ЧМ мои ребята и сборная России

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отметил, что выбора капитана красно-белых зависит от команды и это правильно.

– Этот сезон особенный тем, что он начинается после чемпионата мира?

– Ничего не изменилось. Мы готовились, как и в прошлом сезоне. Разница только в том, что не было трех сборников. В этой ситуации находятся и другие клубы. Я горжусь тем, что показали на чемпионате мира мои и другие ребята, горжусь тем, что сделали мои игроки и вся сборная России.

– Команда выбрала капитаном Дениса Глушакова. Вы участвовали в выборах?

– Выбор зависит от команды. Правильно, что именно команда выбирает капитана.

– Значит ли это, что сборники не появятся в составе?

– Нет. Они будут. Они в форме. А завтра посмотрю, кто будет играть, а кто нет.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Каррера
Сегодня, 19:25
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№1 Написал: ADonskoi (Сегодня, 20:09) #
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В сборной играли Кутепов, Зобнин и Самедов. А вот то, что Глушаков и Камбаров не попали на ЧМ - это на 90 % заслуга Карреры. Так что, дорогой наш итальянский друг, фарисействовать не надо. Полагаю, что вы более глубокий человек, мыслитель и тренер.
Регистрация: 17.07.2014 [жалоба]
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