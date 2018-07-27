Массимо Каррера: горжусь тем, что показали на ЧМ мои ребята и сборная России

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отметил, что выбора капитана красно-белых зависит от команды и это правильно.– Ничего не изменилось. Мы готовились, как и в прошлом сезоне. Разница только в том, что не было трех сборников. В этой ситуации находятся и другие клубы. Я горжусь тем, что показали на чемпионате мира мои и другие ребята, горжусь тем, что сделали мои игроки и вся сборная России.– Выбор зависит от команды. Правильно, что именно команда выбирает капитана.– Нет. Они будут. Они в форме. А завтра посмотрю, кто будет играть, а кто нет.