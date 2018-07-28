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Дмитрий Комбаров: я не перехожу в Тулу - это была всего лишь шутка

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров оценил вероятность своего трансфера в тульский "Арсенал".

– На встрече с болельщиками тульского "Арсенала" ваш брат Кирилл сказал: "Ждем Дмитрия в "Арсенале". Что скажете?


– Это была всего лишь шутка. Я игрок "Спартака". У меня еще контракт на 2 года. Если кто-то начал фантазировать по этому поводу, вынужден его разочаровать (улыбается). Если кто-то в это реально поверил, значит, у них плохо с чувством юмором.

Спорт-Экспресс
Теги: Комбаров Д. Комбаров К. Арсенал Тула Спартак
Сегодня, 08:30
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