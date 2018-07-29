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Александр Бухаров: каким же я был глупым, когда не слушал Бердыева

Вернувшийся в "Рубин" Александр Бухаров рассказал, как будучи молодым не слушал тренера Курбана Бердыева.

"Вспоминаю, каким же я был глупым, когда не слушал Бердыева. Курбан Бекиевич мне говорил: "Саша, не думай ты о деньгах, думай о футболе, и все будет". А я в ответ требовал: "Дайте мне новый контракт, дайте мне деньги, почему у меня такая маленькая зарплата?"

Сейчас, когда вижу новости или слышу, как молодые игроки рвутся за деньгами, думают о суммах в контракте и забывают о самом главном – футболе, говорю: "Какие же вы ребята, наивные глупцы". Жаль, что я всё это понял только к 30 годам", - цитирует Бухарова "Бизнес Online".
Теги: Бухаров Рубин
Сегодня, 13:18
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№4 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 13:26) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
У нас сегодня, что день Бухарова что ли?
Вот его пиарят!! Гавно какое-то, а на всех лентах.
Дело не в бабле а в твоей тупой башке!!
Можно и играть и бабло получать а ты пришел только за баблом и на х.. ничего не нужно было!!!
Пример тебе тупарю - Месси, Рональдо, Ибрагимович, Агуэро и другие топ звезды. Которые и на больших контрактах и в футбол играют.
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
№3 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 13:25) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Оздоев с Набиуллиным ржут в голос
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 13:23) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Точно, играл бы постоянно у Бердыева уже ЗМС-ом бы был.
Вот так мы и понимаем, за что играют наши футболисты, за лишний нолик в контракте.


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Believe LOKO (is reaL)

Хохлядский подсос Вида, соси-соси!
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№1 Написал: одяной Бачкортостан (Сегодня, 13:22) #
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online

Сам себе злобный дендромутант. Дерево в сырости - гниет, чего ты в болото полез?


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Здесь будет город залошен!
Регистрация: 29.07.2018 [жалоба]
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