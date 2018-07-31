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Максим Канунников: в матче с ЦСКА хотим подарить Самаре настоящий праздник

Нападающий "Крыльев Советов" Максим Канунников поделился мнением о предстоящей встрече с ЦСКА в 1-м туре РПЛ.

"Начинаем новый сезон и очень ждем игры с ЦСКА. "Армейскую" команду покинули многие игроки, но, думаю, рисунок игры у них сохранится.

Нас ждет тяжелый матч. Мы очень соскучились по игре и хотим подарить настоящий праздник Самаре", – цитирует Канунникова официальный сайт клуба.

Канунников перед стартом сезона заключил однолетний контракт с "Крыльями Советов".
Сегодня, 09:23
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