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Андрей Бутенко: незасчитанный гол Эдера - это явная ошибка арбитра

Член судейского комитета РФС Андрей Бутенко прокомментировал эпизод с незасчитанным голом "Локомотива" в матче против "Уфы" (0:0).

"Руководство «Локомотива» можно понять. Судейская бригада и ассистент ошиблись в крайне сложном игровом эпизоде.

Мы видим, что часть игроков была за линией офсайда, а тот, кто получал мяч, был до линии офсайда. По моему мнению, как эксперта, гол "Локомотива" надо было засчитать", – сказал Бутенко.

В первом тайме нападающий железнодорожников Эдер забил гол, но судья Михаил Вилков отменил его из-за вне игры. Хотя в момент передачи португалец находился в правильном положении. В офсайде были три других футболиста "Локомотива".

Р-Спорт
Теги: Локомотив Уфа Эдер
Сегодня, 12:29
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(2)
№2 Написал: sergey3709 (Сегодня, 13:19) #
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online

Момент сложный,в момент удара три игрока в офсайде,а куда пойдет мяч неизвестно.Нужны видеоповторы
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
№1 Написал: Fen (Сегодня, 12:51) #
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  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Понятно, что судить с игры и по повторам - вещи разные, конкретно с повтора момент не кажется сложным. Если же для рефери такие ситуации проблематичны, пора вводить видеопомощь, заодно и леваки прикрыть.
Регистрация: 14.08.2015 [жалоба]
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