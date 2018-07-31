Андрей Бутенко: незасчитанный гол Эдера - это явная ошибка арбитра

Член судейского комитета РФС Андрей Бутенко прокомментировал эпизод с незасчитанным голом "Локомотива" в матче против "Уфы" (0:0)."Руководство «Локомотива» можно понять. Судейская бригада и ассистент ошиблись в крайне сложном игровом эпизоде.Мы видим, что часть игроков была за линией офсайда, а тот, кто получал мяч, был до линии офсайда. По моему мнению, как эксперта, гол "Локомотива" надо было засчитать", – сказал Бутенко.В первом тайме нападающий железнодорожников Эдер забил гол, но судья Михаил Вилков отменил его из-за вне игры. Хотя в момент передачи португалец находился в правильном положении. В офсайде были три других футболиста "Локомотива".