"Спартак" - лидер РПЛ по увеличению выручки в 2017 году

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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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15:40
Пресс-служба "Зенита" призвала не относится всерьёз к данным РБК об убытках клуба за 2017 год (1)
Пресс-служба "Зенита" призвала не относится всерьёз к данным РБК об убытках клуба за 2017 год (1)
14:46
Луис Адриано восстановился от травмы и готов сыграть против "Локомотива" в матче 2-го тура (2)
Луис Адриано восстановился от травмы и готов сыграть против "Локомотива" в матче 2-го тура (2)
13:40
"Атлетико" намерен заменить ушедшего в "Интер" Врсалько защитником ЦСКА Марио Фернандесом (14)
"Атлетико" намерен заменить ушедшего в "Интер" Врсалько защитником ЦСКА Марио Фернандесом (14)
13:14
Екатерина Гамова прокомментировала свое заявление о незаслуженном получении футболистами сборной России званий ЗМС (7)
Екатерина Гамова прокомментировала свое заявление о незаслуженном получении футболистами сборной России званий ЗМС (7)
12:46
Тот же "Наш Футбол", но местами даже хуже. "Матч Премьер" не совершил революцию в показе РПЛ (6)
Тот же "Наш Футбол", но местами даже хуже. "Матч Премьер" не совершил революцию в показе РПЛ (6)
11:47
Семак: "Зениту" необходимо усиление на каждую позицию - нам нужны игроки сильнее нынешних! (49)
Семак: "Зениту" необходимо усиление на каждую позицию - нам нужны игроки сильнее нынешних! (49)
11:39
"Челси" предложил Н'Голо Канте новый контракт - он станет самым высокооплачиваемым игроком клуба
"Челси" предложил Н'Голо Канте новый контракт - он станет самым высокооплачиваемым игроком клуба
08:44
Александр Бубнов сделал прогноз на заключительный матч 1-го тура РПЛ между "Крыльями Советов" и ЦСКА (5)
Александр Бубнов сделал прогноз на заключительный матч 1-го тура РПЛ между "Крыльями Советов" и ЦСКА (5)
05:01
Дмитрий Селюк: готов с Геркусом поспорить на $100 тысяч, что "Локомотив" не попадет в первую тройку (13)
Дмитрий Селюк: готов с Геркусом поспорить на $100 тысяч, что "Локомотив" не попадет в первую тройку (13)
04:26
Агент Джорджевича: если ЦСКА и "Зенит" договорятся, мы найдем решение по поводу личного контракта (14)
Агент Джорджевича: если ЦСКА и "Зенит" договорятся, мы найдем решение по поводу личного контракта (14)
Вчера, 23:40
Витиньо: хочу, чтобы ЦСКА всегда был первым (6)
Витиньо: хочу, чтобы ЦСКА всегда был первым (6)
Вчера, 23:23
"Челси" может приобрести Пулишича на замену Виллиану
"Челси" может приобрести Пулишича на замену Виллиану
"Спартак" - лидер РПЛ по увеличению выручки в 2017 году
По данным Интерфакса, "Спартак" стал лидером прошлого года среди клубов РПЛ по динамике выручки. Выручка московского клуба выросла на 32% — до 5,46 млрд рублей с 4,14 млрд рублей в 2016 году. Прибыль клуба составила 317 млн рублей.
У "Зенита" данный показатель снизился на 17% — с 11,66 млрд рублей до 9,72 млрд рублей. Убыток клуба составил 231 млн рублей.
ЦСКА увеличил выручку на 17%, до 2,69 млрд рублей. Однако убыток армейцев составил 750 млн рублей, в то время как в 2016 году клуб показал прибыль в 1,78 млрд рублей.
У "Краснодара" выручка в минувшем календарном году упала на 2% — до 3,76 млрд рублей, клуб зафиксировал незначительную (54,3 млн рублей) прибыль.
У "Зенита" данный показатель снизился на 17% — с 11,66 млрд рублей до 9,72 млрд рублей. Убыток клуба составил 231 млн рублей.
ЦСКА увеличил выручку на 17%, до 2,69 млрд рублей. Однако убыток армейцев составил 750 млн рублей, в то время как в 2016 году клуб показал прибыль в 1,78 млрд рублей.
У "Краснодара" выручка в минувшем календарном году упала на 2% — до 3,76 млрд рублей, клуб зафиксировал незначительную (54,3 млн рублей) прибыль.
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