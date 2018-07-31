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"Спартак" - лидер РПЛ по увеличению выручки в 2017 году

По данным Интерфакса, "Спартак" стал лидером прошлого года среди клубов РПЛ по динамике выручки. Выручка московского клуба выросла на 32% — до 5,46 млрд рублей с 4,14 млрд рублей в 2016 году. Прибыль клуба составила 317 млн рублей.

У "Зенита" данный показатель снизился на 17% — с 11,66 млрд рублей до 9,72 млрд рублей. Убыток клуба составил 231 млн рублей.

ЦСКА увеличил выручку на 17%, до 2,69 млрд рублей. Однако убыток армейцев составил 750 млн рублей, в то время как в 2016 году клуб показал прибыль в 1,78 млрд рублей.

У "Краснодара" выручка в минувшем календарном году упала на 2% — до 3,76 млрд рублей, клуб зафиксировал незначительную (54,3 млн рублей) прибыль.
Теги: Спартак ЦСКА Зенит Краснодар Локомотив
Сегодня, 14:58
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(4)
№5 Написал: conscience Санкт-Петербург (Сегодня, 15:43) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: К.А.
чемпионский сезон.не удивительно.абики,билеты...

Скорее ЛЧ.


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За Зенит,За СКА, За Петербург!
Регистрация: 4.08.2012 [жалоба]
№4 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 15:26) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
чемпионский сезон.не удивительно.абики,билеты...


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№3 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 15:25) #
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  •  (6)
online

Из вонючего болота доносилось слабое ржание тонущей кобылы.. (с) smirk


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№2 Написал: miktar (Сегодня, 15:08) #
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  •  (3)
online

Лидеры,лидеры, дальше плохо рифмуется,,! blush


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
№1 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 15:05) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Опять приписками занимаются.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
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