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Евгений Гинер присутствует на матче "Крылья Советов" - ЦСКА

Матч первого тура чемпионата России "Крылья Советов" - ЦСКА посетил президент московских армейцев Евгений Гинер.

На данный момент он находится на трибуне.
Теги: Гинер ЦСКА Крылья Советов
Сегодня, 20:32
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№2 Написал: ПавКо Тушино-М (Сегодня, 21:17) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
присутствует ГВК на матче - хорошо! может разглядел, что даже Ганчаренка уже не тянет...
- ребятам нужно взрослеть и Учиться играть в футбол!!! rage


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...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
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Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010 [жалоба]
№1 Написал: panin Красноярск (Сегодня, 20:58) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
какая новость=) хахах, ну дибилы на этом сайте работают


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Цска Чемпион!!!!!!!
Регистрация: 12.03.2009 [жалоба]
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