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Первый тур РПЛ - лучший по средней посещаемости стартовый тур в истории чемпионатов России

Завершившийся первый тур РПЛ стал самым посещаемым стартовый туром за всю историю проведения чемпионатов России по футболу.

Средняя посещаемость стадионов во время матчей первого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2018/19 составила 20 955 зрителей. Средняя заполняемость стадионов — 65,8%.

Пять из восьми игр первого тура прошли на стадионах, принимавших матчи чемпионата мира—2018.

Статистика посещаемости матчей 1-го тура РПЛ сезона-2018/19:

"Крылья Советов" – ЦСКА – 39 173 зрителя; заполняемость — 87,2%.
"Спартак" – "Оренбург" – 36 672; 83,4%.
"Ростов" – "Ахмат" – 27 975; 65,1%.
"Арсенал" – "Динамо" – 15 646; 77,9%.
"Урал" – "Анжи" – 15 194; 46%.
"Рубин" – "Краснодар" – 13 884; 30,9%.
"Енисей" – "Зенит" –10 724 (Тюмень); 82,5%.
"Уфа" – "Локомотив" – 8368; 53,6%.

Rusfootball.info
Теги: РФПЛ
Сегодня, 10:50
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2
(1)
№2 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 12:09) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Ростов»
Если бы не надуманный комиссией РФС и РПЛ лимит посещаемости в 28 тыс. и не столь позднее начало матча (21-30), на "Ростов-Арене" во время игры между Ростовом и Ахматом был бы аншлаг (41-42 тыс.). Всем понятно, что это связано с телевизионной трансляцией матчей, но 28.07.18 в РПЛ проходило всего 3 матча и начало матча можно было перенести на более раннее время Даже губернатор области озаботился столь поздним началом домашних матчей в Ростове.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
№1 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 10:54) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Еще пару туров с 8 голами на 16 команд и посещаемость упадет.
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
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