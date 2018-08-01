Футболисты "Анжи" обратились в профсоюз из-за задержки зарплаты

Несколько игроков "Анжи" обратились в Общероссийский профсоюз футболистов (ОПСФ) из-за задержек по выплате заработной платы."Там есть ряд футболистов, которые обратились в наш профсоюз, и мы по возможности помогаем всем, кому это нужно.Если клуб, не дай бог, снимется с соревнований, потеряет профессиональный статус, то палата Российского футбольного союза здесь мало чем сможет помочь, тут дорога в суд. По количеству обращений я сейчас не скажу, но думаю, что все ребята обратятся рано или поздно, потому что каждому неприятно не получать зарплату", - сказал генеральный директор ОПСФ Александр Зотов.