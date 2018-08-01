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Футболисты "Анжи" обратились в профсоюз из-за задержки зарплаты

Несколько игроков "Анжи" обратились в Общероссийский профсоюз футболистов (ОПСФ) из-за задержек по выплате заработной платы.

"Там есть ряд футболистов, которые обратились в наш профсоюз, и мы по возможности помогаем всем, кому это нужно.

Если клуб, не дай бог, снимется с соревнований, потеряет профессиональный статус, то палата Российского футбольного союза здесь мало чем сможет помочь, тут дорога в суд. По количеству обращений я сейчас не скажу, но думаю, что все ребята обратятся рано или поздно, потому что каждому неприятно не получать зарплату", - сказал генеральный директор ОПСФ Александр Зотов.

ТАСС
Теги: Анжи
Сегодня, 11:05
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№1 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 11:15) #
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Болеет за:
«Спартак»
Шоу зажравшихся котов продолжается...
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
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