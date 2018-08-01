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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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"Зенит" готовит трансфер из "Манчестер Юнайтед". Кто это?
На днях различные инсайдеры сообщали, что в ближайшие дни Зенит объявит о первом трансфере на вход, а вчера Зенит в твиттере намекнул, что будет еще один человек из "МЮ", кроме нового спортивного директора. Наверняка речь о игроке. Если учесть, что Зенит ищет центрального или левого защитника, с приоритетом на универсализм и левоногость, то можно обозначить примерный список игроков, трансфер которых можно рассмотреть – Линделеф (ЦЗ), Дармиан (крайний защитник на оба фланга) и Рохо (ЦЗ).
Виктора Линделёфа сразу можно вычеркивать, 24-летний швед еще способен качественно прибавить, за год в "МЮ" с учетом травмы он провел 1284 минуты. Мало, но сомнительно, что были поводы уже сейчас отказываться от игрока, за которого год назад отдали около 30 млн евро. Плюс он правоногий.
Маркос Рохо самый реальный вариант. В АПЛ прошлого сезона он сыграл всего 642 минуты, были многочисленные слухи о том, что Моуриньо его больше не видит в составе. Рохо левоногий, может также сыграть на левом фланге в разных модулях. Можно, например, вспомнить как он отлично отыграл левого защитника на ЧМ-2014 за Аргентину, которая дошла до финала. 28-летний аргентинец не агрессивен в отборе и в выбрасываниях из линии, то есть теоретически можно рассматривать его в пару к Маммане ведущим ЦЗ. Из минусов, часто фолит, склонен к большому количеству ЖК. Самый главный вопрос в цене, по трансфермаркт – 17.4 млн евро, то есть реальная цена за 25 млн, у него контракт до 2021 года. Не факт, что без продаж Зенит впишется в ФФП с такой ценой, а из дорогих продаж возможен только Паредес.
Маттео Дармиан, еще один универсал, может сыграть на всех позициях в защите, но изначально это все-таки крайний защитник. В прошлом сезоне также мало играл, всего 444 минуты, тоже один из кандидатов на выход из "МЮ". Вообще забавно, в "Зенит" из "МЮ" пришел Рибалта, где как раз намечается серьезная перестройка в линии обороны и трансферы на выход. Из минусов: слабая игра в воздухе + средний рост, есть проблемы при игре 1 в 1 и в целом с процентом успешных отборов, ну и важное для Зенита – качество кроссов (точность и оценка ситуации в штрафной перед подачей хромают). С другой стороны, 28-летний итальянец и стоит примерно вдвое меньше. По стилю итальянец агрессивен, предпочитает активно встречать, выбрасываться на перехваты, уровень чтения игры позволяет. Еще минус, Дармиан строго правоногий футболист, всегда тратит время и перекладывает мяч под правую, что делает его предсказуемым и уязвимым, то есть тратить на него крупную сумму как на игрока левой части обороны – спорное решение.
Еще в МЮ есть Люк Шоу, 23-летний левый защитник, некогда крайне перспективный. Есть серьезные сомнения, что молодой англичанин захочет уезжать из Англии, предложений должно быть достаточно. По цене, комиссии и зарплате "Зенит" не сможет конкурировать с денежной АПЛ, не говоря о том, чтобы перебить предложения.
Завершаем экспресс-обзор возможных трансферов по маршруту "МЮ" – "Зенит", пока самым реальным и разумным вариантом выглядит – Маркос Рохо, по совокупности причин. После появления конкретики по кандидатуре, будет углубленный анализ тактического портрета игрока. Здесь не приведена статистика по отборам и перехватам, так как это базовые вспомогательные цифры, но не основа для оценки. Оценка центральных защитников - самая сложная задача в современном мире селекции.
Вячеслав Залевский, Rusfootball.info. Группа автора в ВК и Телеграме.
Виктора Линделёфа сразу можно вычеркивать, 24-летний швед еще способен качественно прибавить, за год в "МЮ" с учетом травмы он провел 1284 минуты. Мало, но сомнительно, что были поводы уже сейчас отказываться от игрока, за которого год назад отдали около 30 млн евро. Плюс он правоногий.
Маркос Рохо самый реальный вариант. В АПЛ прошлого сезона он сыграл всего 642 минуты, были многочисленные слухи о том, что Моуриньо его больше не видит в составе. Рохо левоногий, может также сыграть на левом фланге в разных модулях. Можно, например, вспомнить как он отлично отыграл левого защитника на ЧМ-2014 за Аргентину, которая дошла до финала. 28-летний аргентинец не агрессивен в отборе и в выбрасываниях из линии, то есть теоретически можно рассматривать его в пару к Маммане ведущим ЦЗ. Из минусов, часто фолит, склонен к большому количеству ЖК. Самый главный вопрос в цене, по трансфермаркт – 17.4 млн евро, то есть реальная цена за 25 млн, у него контракт до 2021 года. Не факт, что без продаж Зенит впишется в ФФП с такой ценой, а из дорогих продаж возможен только Паредес.
Маттео Дармиан, еще один универсал, может сыграть на всех позициях в защите, но изначально это все-таки крайний защитник. В прошлом сезоне также мало играл, всего 444 минуты, тоже один из кандидатов на выход из "МЮ". Вообще забавно, в "Зенит" из "МЮ" пришел Рибалта, где как раз намечается серьезная перестройка в линии обороны и трансферы на выход. Из минусов: слабая игра в воздухе + средний рост, есть проблемы при игре 1 в 1 и в целом с процентом успешных отборов, ну и важное для Зенита – качество кроссов (точность и оценка ситуации в штрафной перед подачей хромают). С другой стороны, 28-летний итальянец и стоит примерно вдвое меньше. По стилю итальянец агрессивен, предпочитает активно встречать, выбрасываться на перехваты, уровень чтения игры позволяет. Еще минус, Дармиан строго правоногий футболист, всегда тратит время и перекладывает мяч под правую, что делает его предсказуемым и уязвимым, то есть тратить на него крупную сумму как на игрока левой части обороны – спорное решение.
Еще в МЮ есть Люк Шоу, 23-летний левый защитник, некогда крайне перспективный. Есть серьезные сомнения, что молодой англичанин захочет уезжать из Англии, предложений должно быть достаточно. По цене, комиссии и зарплате "Зенит" не сможет конкурировать с денежной АПЛ, не говоря о том, чтобы перебить предложения.
Завершаем экспресс-обзор возможных трансферов по маршруту "МЮ" – "Зенит", пока самым реальным и разумным вариантом выглядит – Маркос Рохо, по совокупности причин. После появления конкретики по кандидатуре, будет углубленный анализ тактического портрета игрока. Здесь не приведена статистика по отборам и перехватам, так как это базовые вспомогательные цифры, но не основа для оценки. Оценка центральных защитников - самая сложная задача в современном мире селекции.
Вячеслав Залевский, Rusfootball.info. Группа автора в ВК и Телеграме.
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