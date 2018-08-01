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Глава РПЛ: в "Анжи" сложная ситуация, но думаю они доиграют сезон

Глава РПЛ Сергей Прядкин подтвердил возможность того, что "Анжи" не сможет доиграть нынешний сезон из-за финансовых проблем.

"По "Анжи" очень много опасений, конечно. Риск присутствует. Но сейчас ситуация складывается вроде бы так, что с высокой степенью вероятности клуб продолжит играть.

Деталей не знаю. Предполагаю, что пытаются выстроить взаимодействие по бюджету. О встрече Кадиева с главой региона Васильевым знаю. Финансовое состояние клуба плачевное. И идет борьба за то, чтобы какое-то финансирование было. Можно сказать, идет торг. К тому же сейчас Сулейман Керимов оправдан, вернулся в Россию. Наверняка этот факт тоже как-то влияет на этот процесс. Это больше психологические шаги, психологическое давление", — цитирует Прядкина Советский спорт.
Теги: Анжи Прядкин
Сегодня, 13:47
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№1 Написал: Parshin (Сегодня, 14:06) #
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Болеет за:
«Зенит»
Не доиграют - будет СЮРПРИЗ (снимутся)!
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
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