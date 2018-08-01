Смолов вне конкуренции? Сборная неудачников 1-го тура

Вратарь : Евгений Фролов («Оренбург»)



Пока Смолов уверенно идет по пути экранного Козловского:

- не забил паненку за сбор ??

- послал фанатов ??

- разгневал страну ??

- начудил на дороге ??

- играл в регби

- ушел в тренеры

- выиграл Кубок России

- не возглавил Спартак ??



Когда "Тренер" круче Симпсонов))