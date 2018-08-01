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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Смолов вне конкуренции? Сборная неудачников 1-го тура
В стартовом туре чемпионата забивали настолько мало, что в сборную неудачников попал защитник не пропустившей команды. Парадокс, но имеется и забивший гол нападающий, хотя в атаке выбор был широк. О тех, кого угораздило открыть традиционную рубрику Rusfootball.info в сезоне 2018/19 – в новом материале.
Фролов известен широкой публике очень давно по двум причинам. Во-первых, будучи четвёртым вратарём «Динамо», он гонял на Ferrari. Во-вторых, на «Сахалине» гений разыграл журналиста, представившись Львом Ивановичем Яшиным.
Но в матче со «Спартаком» Фролов перечеркнул свои надежды на «Золотой Мяч» в этом году, выронив мяч из рук и подарил гол Жиго. Владимир Федотов поплатился за то, что оставил главного антиспартаковца прошлого сезона Александра Довбню в запасе.
Александр Мартынович («Краснодар»)
После ухода Гранквиста Александр должен становиться лидером обороны «Краснодара», но в эпизоде с первым голом Азмуна ему не повезло: вроде бы и передачу верховую прервал, да вот только мяч скинул прямо на самый красивый гол тура.
Андрей Семёнов («Ахмат»)
Заслуженный мастер спорта прибыл в Ростов-на-Дону прямо после торжественного приёма в Кремле, но на поле с Андреем обошлись менее уважительно. Ионов имел наглость убежать от Семёнова к воротам, а судья, пусть и не сразу, словно взвешивая все риски, удалил Андрея с поля. Не факт, что Ионов не запутался бы в собственных ногах и добежал бы с мячом до ворот, но Семёнов сфолил, а его команда осталась на час в меньшинстве и проиграла.
Соломон Кверквелия («Локомотив»)
После блестящего сезона и чемпионства Сабу преследует сплошные неудачи. Он удалился в ничего не значившем матче с тульским «Арсеналом» (дисквалификацию простили). В его квартире обнаружили труп. Переговоры о переезде в английскую премьер-лигу заглохли. Он удалился в игре за Суперкубок. А на последних минутах матча с «Уфой» его просто разорвал Слай – ладно хоть Гильерме выручил. Грузину надо срочно приходить в норму, а то Сёмин не станет переходить на схему в 3 центральных и просто поставит в состав Хёведеса.
Алексей Евсеев («Урал»)
Экс-игрок «Зенита» пытается повторить путь Смолова и Ерохина – из «Урала» в топ-клубы и сборную. Но в стартовом матче этого сезона получилось не очень: Евсеев вышел на замену с целью помочь «Уралу» добыть победу в последние полчаса, а в итоге был издевательски легко убран Паулом Антоном перед ударом, который принёс 3 очка «Анжи».
Азиз Теттех («Динамо»)
После рядового столкновения с Чаушичем в начале встречи ганец не нашёл ничего лучше, кроме как шипами со злостью врезать сопернику в отместку. В итоге «Динамо» весь матч отыграло в меньшинстве и смотрелось неплохо, в итоге поделив очки с туляками. Могли бы и победить, если бы не попытка Теттеха победить в номинации «самое идиотское удаление сезона».
Сильвестр Игбун («Уфа»)
Джефферсон Фарфан («Локомотив»)
Достаточно посмотреть последние 5 минут матча «Уфа» - «Локомотив», чтобы понять, почему эти ребята оказались в нашей рубрике. Джефф головой не забил 100-процентный момент, а Слай после героического прорыва по-пижонски запорол пенальти. Оба этих парня обязаны были приносить своим командам победу.
Вандерсон («Краснодар»)
Бельгиец (да, он заявлен бельгийцем, а не бразильцем) неожиданно появился в составе вместо Виктора Классона, но ход игры с «Рубином» показал, что Мурад Мусаев не попал в точку. Я уже критиковал комментатора Артёма Шмелькова за безостановочный поток критики в адрес Вандерсона и нахваливание его коллеги по флангу Рамиреса, но 7-й номер «Краснодара» действительно сыграл очень слабо, хотя партнёры по атаке были не лучше.
Фёдор Смолов («Краснодар»)
При счёте 1:1 казалось, что Фёдор как раз самый настоящий счастливчик: ему повезло с отскоком от Байрамяна, ему повезло с отскоком от головы Уремовича, который чуть не отбил мяч с линии. Но дальше Фёдор сделал гениальный пас на ход Азмуну, а во втором тайме, пытаясь исправиться, угодил в перекладину. Вдобавок ко всему этому Смолов попал в ДТП, которое почему-то не оформили, разбил дорогущую машину. Но если уж взял пример со Столешникова из «Тренера», то умнее было бы припарковаться в тоннеле, чем разбивать тачку в хлам.
Фёдор Чалов (ЦСКА)
Федя дважды подряд здорово провёл весну, но в остальные времена года он совсем никакой. Новый сезон Чалов начинает в качестве главной ударной силы ЦСКА, но свой инстинкт убийцы он снова не проявил, не забив 2 отличных момента во 2 тайме матча с «Крыльями». Пока сбросить «сезонную» репутацию не выходит.
Тренер: Дмитрий Парфёнов («Урал»)
В своём дебютном матче на новом стадионе тренер екатеринбуржцев не смог придумать, как взломать оборону обречённого «Анжи», да ещё и проиграл домашний матч, как казалось, самому слабому сопернику из возможных.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: ФК "Краснодар", ФК "Арсенал"
Герои нерезультативного начала. Сборная лучших игроков 1-го тура
Вратарь: Евгений Фролов («Оренбург»)
Фролов известен широкой публике очень давно по двум причинам. Во-первых, будучи четвёртым вратарём «Динамо», он гонял на Ferrari. Во-вторых, на «Сахалине» гений разыграл журналиста, представившись Львом Ивановичем Яшиным.
Но в матче со «Спартаком» Фролов перечеркнул свои надежды на «Золотой Мяч» в этом году, выронив мяч из рук и подарил гол Жиго. Владимир Федотов поплатился за то, что оставил главного антиспартаковца прошлого сезона Александра Довбню в запасе.
Защитники:
Александр Мартынович («Краснодар»)
После ухода Гранквиста Александр должен становиться лидером обороны «Краснодара», но в эпизоде с первым голом Азмуна ему не повезло: вроде бы и передачу верховую прервал, да вот только мяч скинул прямо на самый красивый гол тура.
Андрей Семёнов («Ахмат»)
Заслуженный мастер спорта прибыл в Ростов-на-Дону прямо после торжественного приёма в Кремле, но на поле с Андреем обошлись менее уважительно. Ионов имел наглость убежать от Семёнова к воротам, а судья, пусть и не сразу, словно взвешивая все риски, удалил Андрея с поля. Не факт, что Ионов не запутался бы в собственных ногах и добежал бы с мячом до ворот, но Семёнов сфолил, а его команда осталась на час в меньшинстве и проиграла.
Соломон Кверквелия («Локомотив»)
После блестящего сезона и чемпионства Сабу преследует сплошные неудачи. Он удалился в ничего не значившем матче с тульским «Арсеналом» (дисквалификацию простили). В его квартире обнаружили труп. Переговоры о переезде в английскую премьер-лигу заглохли. Он удалился в игре за Суперкубок. А на последних минутах матча с «Уфой» его просто разорвал Слай – ладно хоть Гильерме выручил. Грузину надо срочно приходить в норму, а то Сёмин не станет переходить на схему в 3 центральных и просто поставит в состав Хёведеса.
Полузащитники:
Алексей Евсеев («Урал»)
Экс-игрок «Зенита» пытается повторить путь Смолова и Ерохина – из «Урала» в топ-клубы и сборную. Но в стартовом матче этого сезона получилось не очень: Евсеев вышел на замену с целью помочь «Уралу» добыть победу в последние полчаса, а в итоге был издевательски легко убран Паулом Антоном перед ударом, который принёс 3 очка «Анжи».
Азиз Теттех («Динамо»)
После рядового столкновения с Чаушичем в начале встречи ганец не нашёл ничего лучше, кроме как шипами со злостью врезать сопернику в отместку. В итоге «Динамо» весь матч отыграло в меньшинстве и смотрелось неплохо, в итоге поделив очки с туляками. Могли бы и победить, если бы не попытка Теттеха победить в номинации «самое идиотское удаление сезона».
Группа атаки:
Сильвестр Игбун («Уфа»)
Джефферсон Фарфан («Локомотив»)
Достаточно посмотреть последние 5 минут матча «Уфа» - «Локомотив», чтобы понять, почему эти ребята оказались в нашей рубрике. Джефф головой не забил 100-процентный момент, а Слай после героического прорыва по-пижонски запорол пенальти. Оба этих парня обязаны были приносить своим командам победу.
Вандерсон («Краснодар»)
Бельгиец (да, он заявлен бельгийцем, а не бразильцем) неожиданно появился в составе вместо Виктора Классона, но ход игры с «Рубином» показал, что Мурад Мусаев не попал в точку. Я уже критиковал комментатора Артёма Шмелькова за безостановочный поток критики в адрес Вандерсона и нахваливание его коллеги по флангу Рамиреса, но 7-й номер «Краснодара» действительно сыграл очень слабо, хотя партнёры по атаке были не лучше.
Нападающие:
Фёдор Смолов («Краснодар»)
При счёте 1:1 казалось, что Фёдор как раз самый настоящий счастливчик: ему повезло с отскоком от Байрамяна, ему повезло с отскоком от головы Уремовича, который чуть не отбил мяч с линии. Но дальше Фёдор сделал гениальный пас на ход Азмуну, а во втором тайме, пытаясь исправиться, угодил в перекладину. Вдобавок ко всему этому Смолов попал в ДТП, которое почему-то не оформили, разбил дорогущую машину. Но если уж взял пример со Столешникова из «Тренера», то умнее было бы припарковаться в тоннеле, чем разбивать тачку в хлам.
Пока Смолов уверенно идет по пути экранного Козловского:— Дмитрий Шнякин (@shhhnyak) August 1, 2018
- не забил паненку за сбор ??
- послал фанатов ??
- разгневал страну ??
- начудил на дороге ??
- играл в регби
- ушел в тренеры
- выиграл Кубок России
- не возглавил Спартак ??
Когда "Тренер" круче Симпсонов))
Фёдор Чалов (ЦСКА)
Федя дважды подряд здорово провёл весну, но в остальные времена года он совсем никакой. Новый сезон Чалов начинает в качестве главной ударной силы ЦСКА, но свой инстинкт убийцы он снова не проявил, не забив 2 отличных момента во 2 тайме матча с «Крыльями». Пока сбросить «сезонную» репутацию не выходит.
Тренер: Дмитрий Парфёнов («Урал»)
В своём дебютном матче на новом стадионе тренер екатеринбуржцев не смог придумать, как взломать оборону обречённого «Анжи», да ещё и проиграл домашний матч, как казалось, самому слабому сопернику из возможных.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: ФК "Краснодар", ФК "Арсенал"
Герои нерезультативного начала. Сборная лучших игроков 1-го тура
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