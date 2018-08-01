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Гендиректор "Анжи": деньги не появились

Генеральный директор "Анжи" Олег Флегонтов прокомментировал ситуацию с обращением ряда футболистов клуба в Общероссийский профессиональный союз футболистов (ОПСФ) из-за задержек зарплаты.

- Что-то в клубе поменялось в лучшую сторону?

- Добавить нечего, ничего не поменялось. Когда появятся деньги, тогда и закроем перед всеми долги. Сейчас готовимся к выезду, стараемся обе команды (основу и молодежный составы. - Прим.) отправить в Уфу.

- Несколько игроков подали заявления в профсоюз футболистов из-за задолженностей по зарплатам...

- Не в курсе, не видел этих заявлений. Когда узнаю, тогда буду готов прокомментировать.

"Спорт-Экспресс"
Сегодня, 17:35
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№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 17:57) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Странно. Каждый день смотрит под подушку, а там нет денег.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№2 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 17:50) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Вопроса только три.Первый с чего деньги должны появиться и почему кто то обязан помогать весьма посредственному клубу в его выживании и мучениях в Пл,второй за что платить игрокам которые вылетели в пердив по спортивному принципу,а значит играли ужасно,то бишь работали соответственно,ну и третий-зачем было занимать место Амкара,если нет денег?Сидели бы в Фнл,где самое место и куда вылетели,а не было бы денег на Фнл так есть Пфл наконец или чемпионат края.Зачем занимать чужое место,а потом ныть и скулить?Нет денег,дали бы шанс более достойным коллективам из Фнл.Отдает клоунадой.Если Анжи перестанет существовать будет не капельки не жаль.


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Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№1 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 17:43) #
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Ну так снимайтесь. Не портите жизнь финансово адекватным клубам. Тому же Ахмату. Что вы божью коровку доите. И Прядкина с собой потащите, который подобную ситуацию допустил. Жить, конечно каждому хорошо хочется, но мозги никто не отменял. Это я про Прядкина
Регистрация: 23.09.2008 [жалоба]
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