Гендиректор "Анжи": деньги не появились

Генеральный директор "Анжи" Олег Флегонтов прокомментировал ситуацию с обращением ряда футболистов клуба в Общероссийский профессиональный союз футболистов (ОПСФ) из-за задержек зарплаты.- Добавить нечего, ничего не поменялось. Когда появятся деньги, тогда и закроем перед всеми долги. Сейчас готовимся к выезду, стараемся обе команды (основу и молодежный составы. - Прим.) отправить в Уфу.- Не в курсе, не видел этих заявлений. Когда узнаю, тогда буду готов прокомментировать.