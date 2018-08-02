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Федор Смолов сделал селфи на месте ДТП (фото)

Российский футболист Федор Смолов, играющий в составе "Краснодара", не упустил возможность оказаться на селфи на месте ДТП с элитной BMW M5 First Edition.

В распоряжении РЕН ТВ оказалось фото, на котором форвард находится вместе с поклонником вскоре после столкновения. В дальнейшем Смолова увез с места происшествия его товарищ.

Авария произошла в ночь на 1 августа, однако нападающий покинул место ДТП. Он пришел в полицию на следующий день и пояснил, что после столкновения с дорожным ограждением на внушительной скорости почувствовал себя плохо.

По информации телеграм-канала Mash, футболист признал свою вину.

Федор Смолов сделал селфи на месте ДТП (фото)
Теги: Смолов Краснодар
Сегодня, 18:25
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9
(3)
№9 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 19:25) #
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Болеет за:
«Спартак»
Пиараст...
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№8 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 19:13) #
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Болеет за:
«Зенит»
шляпный фотошоп....
Регистрация: 24.04.2009 [жалоба]
№7 Написал: truten74 (Сегодня, 19:01) #
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Цитата: Romella
хорошо.,что людей не было.твари

Точно.
Регистрация: 16.08.2017 [жалоба]
№6 Написал: ZiNTeR Краснодар (Сегодня, 18:53) #
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Болеет за:
«Спартак»
Фото, судя по качеству, очень и очень похоже на фэйк.


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Технический редактор портала RusFootball.info
Регистрация: 22.03.2014 [жалоба]
№5 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 18:44) #
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Болеет за:
«Спартак»
хорошо.,что людей не было.твари
Регистрация: 14.12.2011 [жалоба]
№4 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 18:39) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
кому нужна эта рожа, кроме блядей "на охоте"...


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№3 Написал: igorspartak Тверь (Сегодня, 18:31) #
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Болеет за:
«Спартак»
0


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Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012 [жалоба]
№2 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 18:30) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вот это круто Рен ТВ про анализировал.
Прямо как Тихонов из ТАСС уполномочен заявить - Дети 2.
Крутяк.
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
№1 Написал: s.o.b. (Сегодня, 18:29) #
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Болеет за:
КАМАЗ
"Поклонник" за слитое фото небось и гонорар от Рен-ТВ получил
Регистрация: 16.09.2010 [жалоба]
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