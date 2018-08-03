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Шамиль Газизов не исключил переход хавбека "Уфы" Ивана Облякова в ЦСКА

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал информацию об интересе ЦСКА к полузащитнику Ивану Облякову.

"Ваня молодой футболист, он прогрессирует в нашем чемпионате и является одним из самых многообещающих российский игроков. Для "Уфы", особенно сейчас в плотном графике, он является одним из ключевых игроков.

Терять его, конечно, очень не хотелось бы. Но это я озвучиваю мое мнение и желание. Как и что будет дальше, посмотрим. К нему есть интерес от топовых клубов, это правда", — приводит слова Газизова Sport24

О возможном трансфере ранее сообщил инсайдер Нобель Арустамян.
Теги: Газизов УФА ЦСКА Обляков
Сегодня, 12:52
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