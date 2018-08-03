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Виталий Мутко возглавил еще одно правительственное ведомство

Экс-президент РФС и вице-премьер правительства РФ по вопросам спорта Виталий Мутко займется новой деятельностью.

В дополнение к должности вице-премьера по вопросам строительства Мутко возглавил Межведомственную комиссию по реализации Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года.

Отметим также, что Мутко входит в попечительский совет РФС

Портал правовой информации
Теги: Мутко
Сегодня, 13:29
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(0)
№4 Написал: Блаженный Ташкент (Сегодня, 14:40) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Ким Кардашян отдыхает - самая большая жопа у Мудко, на 3 стульях одновременно сидит.
Регистрация: 18.04.2010 [жалоба]
№3 Написал: Санитар для Кутарбы Гагра (Сегодня, 14:20) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Динамо К»
Цитата: honey
он там что, у Путина заглатывает или что?

smile Судя по всему безостановочно.
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
№2 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 13:51) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Ага, речник разовьёт... создаст детско-юношеские казачьи школы и раздаст нагайки с шашками... А вообще, бОльшего бездаря и провальщика трудно найти в государстве. Видимо, всё надо до конца развалить, у Путина стоит такая задача.


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№1 Написал: honey (Сегодня, 13:49) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
он там что, у Путина заглатывает или что?
Регистрация: 5.12.2017 [жалоба]
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