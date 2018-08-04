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Цаллагов и Полоз не сыграют за "Рубин" в матче 3-го тура против "Зенита"

По информации Бизнес Online, защитник Ибрагим Цаллагов и форвард Дмитрий Полоз пропустят матч третьего тура Российской премьер-лиги между "Рубином" и "Зенитом".

Арендованные у петербуржцев игроки не сыграют против команды Сергея Семака, так как, согласно соглашению между клубами, за выход на поле предусмотрена компенсация. Казанцы не намерены платить за участие Цаллагова и Полоза из-за сложной финансовой ситуации.
Теги: Цаллагов Полоз Рубин Зенит
Сегодня, 10:30
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№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 11:25) #
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Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
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