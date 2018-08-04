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Валерий Рейнгольд: невызов в сборную Шатова и Глушакова - большая ошибка Черчесова. Они оба в порядке, а в сборной были и откровенные туристы

Валерий Рейнгольд: невызов в сборную Шатова и Глушакова - большая ошибка Черчесова. Они оба в порядке, а в сборной были и откровенные туристы Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью корреспонденту портала Rusfootball.info прокомментировал исход дерби 2 тура РПЛ между «Спартаком» и «Локомотивом»

- В общем-то было достаточно интересное дерби. Лично мне матч понравился: было приличное спортивное напряжение. По большому счёту игра была равная. Возможно, «Спартак» имел несколько большее количество голевых моментов, а в остальном всё было на равных. По крайней мере для второго тура и «Спартак» и «Локомотив» показали достаточно интересную игру. Думаю, что болельщики были довольны увиденным. Это тот самый случай, когда и при счёте 0:0 можно от игры получить удовольствие.

Если честно, то лично я не был прямо в восторге, поскольку футбол в первую очередь красив именно что голами. Но обе команды действительно стремились забить, и ряд моментов были действительно приличными. Таково моё мнение.

- Кто в этом дерби на сегодня больше похож на претендента на чемпионство?

- Думаю, «Спартак» всё же выглядел несколько поинтереснее. «Локомотив» поначалу играл неважно, но к концу первого тайма подравнялся, а во втором тайме и вовсе была равная игра. При этом нужно учитывать то, что команды готовы по-разному. И этому есть объяснение: «Спартаку» и должен был быть лучше готов, поскольку им через 3 дня предстоит выступать в квалификационных матчах Лиги Чемпионов с ПАОК-ом. И именно поэтому в плане физики они готовились к старту чемпионата несколько в другом ключе, нежели «Локомотив». Такова была их задача, и именно поэтому «Спартак» и должен был выглядеть более целостно и как команда - интереснее в этом дерби.

Но футбол - это игра где нужно забивать мячи. И у «Спартака» были для этого моменты. И в них и нужно было решать исход матча. Промес, как я и говорил ранее – ещё не совсем готов. Пока-что он лишь улыбается и шлёпает губами. Он сейчас не в порядке. А в такой ситуации ты часто и не можешь грамотно завершить голевой момент.

По большому счёту нужно спрашивать болельщиков – довольны ли они увиденным или нет. На мой взгляд, обе команды отыграли на четвёрку.

- Денис Глушаков возвращается на свой высокий уровень?

- Думаю, что да. Он сегодня выглядел достойно. При этом перед ним сейчас стоит сверхзадача: в сборную России его не взяли, и доверие в глазах Карреры он словно несколько подрастерял. Но на поле он выглядел достойно, плюс, думаю, что по ходу турнира он ещё форму донаберёт.

При этом готов утверждать где угодно: Черчесов Дениса просто в наглую не взял в сборную. Такие игроки как Глушаков на дороге не валяются. Говорю это не потому что он – «спартаковец», а потому что, будучи на поле он весьма эффективно на поле закрывает определённые позиции. Думаю, что обида у Глушакова на невызов на ЧМ присутствовала. Потому что если её нет – он не спортсмен. Говорю это потому что сам был в этой шкуре – спортсмены люди самолюбивые.

Думаю, что это была большая ошибка Черчесова. Судя по тому как развивался турнир, если бы в сборной был Глушаков и Шатов – мы бы имели гораздо больше шансов на полуфинал. Многие начали кричать «Ура-Ура», а нужно не кричать, а работать правильно. Лично я бы не стал давать Черчесову орден, если бы это зависело от меня.

Если честно, то я очень переживаю по этому поводу и за Шатова, и за Глушакова. Они оба в порядке. Да, я несколько собрал это в кучу – но просто потому что за них болит душа: их обоих обидели не по делу. Потому что в сборной России некоторые футболисты были просто словно туристами. И вы сами знаете кто это.
Теги: Спартак Локомотив Глушаков Рейнгольд Шатов
Вчера, 23:42
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№3 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 00:02) #
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По Шатову- да, можно согласиться. Но не надо забывать, что Манчини практически закопал сезон для него. Глушка- ни чем не лучще Газинского, и уж совсем хуже Денисова , но это уже другая история.

А вот Комбарова можно было взять, как дублера для Жиркова. Хуже Кудряшова был только Гранат(((


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№2 Написал: Fint Москва (Вчера, 23:50) #
  • 0
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Болеет за:
«Реал»
Эй, спартачи, подберите своего пассажира, от поезда отстал он... laughing
Глушаков и Шатов сегодня и пару месяцев назад, совсем разного уровня подготовки, поэтому и не попали в сборную.
Регистрация: 15.06.2018 [жалоба]
№1 Написал: Egorysche (Вчера, 23:50) #
  • +1
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в порядке они потому что хорошенько отдохнули после сезона и качественно провели предсезонку, и если по Шатову ещё можно поспорить, то Глушакова не взяли абсолютно по делу. в конце сезона он был мёртвый
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
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