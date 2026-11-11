Грулев и Пополитов вошли в символическую сборную 17 тура Первой лиги
Объявлена символическая сборная лучших игроков минувшего тура ФНЛ.
Пресс-служба Первой лиги опубликовала символическую сборную лучших игроков по итогам завершившегося 17-го тура.
Наибольшее представительство в команде получил "Нижний Новгород", делегировавший сразу трех футболистов. Красноярский "Енисей" и "Челябинск" отправили по два игрока. Также в сборную вошли по одному представителю из "СКА-Хабаровска", московского "Торпедо", "Велеса" и екатеринбургского "Урала".