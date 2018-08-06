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ЦСКА договорился с "Цюрихом" о трансфере Двамены за 6 млн евро

ЦСКА согласовал с "Цюрихом" трансфер нападающего Рафаэля Двамены, сообщает Kickgh.com.

Сумма трансфера 22-летнего ганского футболиста составит 6 миллионов евро.

В прошлом сезоне форвард провел за "Цюрих" 36 матчей во всех турнирах, забив 13 мячей и сделав 12 голевых передач.
Теги: ЦСКА Цюрих
Сегодня, 17:34
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(1)
№14 Написал: honey (Сегодня, 19:53) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Gor68
Осталось добавить креатива в средней линии - здесь уверенности, что обойдёмся своими силами, пока нет.

Нам бы левый фланг, а то просто от начала матча и до конца он выключен. Всё через Фернандеса.
Регистрация: 5.12.2017 [жалоба]
№13 Написал: Юрий Франков (Сегодня, 19:40) #
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online

Знакомый рассказал как подкачать тело не ходя в тренажорку и не сидя на изнурительных диетах,поверьте это самый инновационный способ. вот мой результат за две недели --- https://nnna.ru/pres
Регистрация: 6.08.2018 [жалоба]
№12 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 19:12) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: афанасий
А что молодежь разве играла? Что-то я не заметил. Кучаев травмирован, Хосонов тоже, Гордюшенко на лавке сидит, Жамалетдинов 23 минуты в 3 матчах и только один Чалов играет

Да мертвые все они
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№11 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 19:04) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Факел»
Цитата: SPV 77
Видимо вера в свою молодежь закончилась, что не удивительно, после двух туров РПЛ безнадега полная

А что молодежь разве играла? Что-то я не заметил. Кучаев травмирован, Хосонов тоже, Гордюшенко на лавке сидит, Жамалетдинов 23 минуты в 3 матчах и только один Чалов играет


--------------------
Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009 [жалоба]
№10 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 19:01) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: kent71
Ну если это не Шнобель сказал ,значит реально ....

В Европе своих Шнобелей полно.
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№9 Написал: kent71 Рим (Сегодня, 18:48) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Ну если это не Шнобель сказал ,значит реально ....


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Лучше ничего не сказать,чем сказать ничего !!!
Регистрация: 17.07.2015 [жалоба]
№8 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 18:43) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Видимо вера в свою молодежь закончилась, что не удивительно, после двух туров РПЛ безнадега полная
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№7 Написал: utekay Россия (Сегодня, 18:30) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
с инстинктом убийцы?


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№6 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 18:15) #
  • -1
  •  (7)

Цитата: Gor68
Было бы похоже, если бы об этом уже неделю не твердили. Ещё в четверг--пятницу сообщали, что он проходит для нас медосмотр в Германии


Немного не так. Говорили, что он проходит медосмотр в Германии сразу для 2-х клубов, для ЦСКА и Леванте. Потом гоаворили, чт оон см хочет в Леванте и Леванте дает больше. Потом еще много чего говорили)))

Такая же барбара, как и с Эрнандесом, подписали- не подписли, больной- здоровый)))

Надо просто ждать официала.


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№5 Написал: Gor68 г.Чехов Московской обл. (Сегодня, 18:07) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Valar,
Было бы похоже, если бы об этом уже неделю не твердили. Ещё в четверг--пятницу сообщали, что он проходит для нас медосмотр в Германии. А математически все в порядке. Похоже, построили качественную защиту, теперь занимаемся нападением. Осталось добавить креатива в средней линии - здесь уверенности, что обойдёмся своими силами, пока нет.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№4 Написал: конина по Карпински (Сегодня, 18:06) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Ювентус»
Но Ростов все равно не одолеть)
Регистрация: 5.08.2018 [жалоба]
№3 Написал: CSKA085 Москва (Сегодня, 18:04) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
посмотрим
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
№2 Написал: Valar (Сегодня, 17:51) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
ЦСКА
Похоже на кря-кря
Но даже если и правда то чисто арифметически для ЦСКА ещё нужны трансферы. Ушло 8 футболистов основного состава плюс травмированных хватает сейчас. Пополнили же команду пока только 5 человек из которых только Эрнандес имеет опыт выступлений на серьёзном уровне.


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I am ...
Регистрация: 30.11.2009 [жалоба]
№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 17:46) #
  • -1
  •  (7)
online

ЦСКА просто рвет рынок . На одном футболисте команду построили .
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
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