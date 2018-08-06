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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Сергей Томаров: хотим достойно выступить в Лиге Европы и в РПЛ
Главный тренер "Уфы" Сергей Томаров прокомментировал победу над "Анжи" (3:0).
- В первом тайме хотели больше нагнетать и больше создавать. Но хорошо, что все так закончилось. Во втором тайме забили два гола в конце и заработали три очка.
- Вы играете по два матча в неделю. Насколько хватит запаса прочности?
- Щас никто не сможет на этот вопрос ответить. Мы каждый день смотрим текущее состояние игроков. Матчи будет тяжелее даваться, мы понимаем. Где-то тяжело даже иметь два состава. Тем более у нас не такая и длинная скамейка. Хотим достойно выступить в Лиге Европы и в РПЛ.
- Что с Никитиным и отсутствие Живоглядова - это наказание, или ротация?
- Наказания вообще не может быть. Сыграл, старался выполнять обязанности. Да, не все получилось у него. Это бывает. Что касается того, что сегодня не играл, то это нормальный процесс. Никто не гарантирует место в старте. Это в любой команде так. У Никитина повреждение. Оно не такое серьезное и в ближайшее время он присоединится к нам.
- Когда Ванек уже выйдет в основном составе? И можете прокомментировать жеребьевку?
- Скажу сразу, что про жеребьевку мы даже не думаем. Идем от игры к игре. Будем смотреть, как Ванек будет выдерживать всю игру. Он будет выходить на поле, качественный игрок и доказал это.
- Что-то стало известно по поводу матча с "Краснодаром"?
- Я пока информацию не получил. Старался на это не отвлекаться. Идем от игры к игре. Все стороннее я отгонял.
- Сусуев готов играть?
- Уже тренируется, но по индивидуальной программе. Он должен быть в функциональном состоянии, тогда будем рассматривать его как игрока старта.
Rusfootball.info
- В первом тайме хотели больше нагнетать и больше создавать. Но хорошо, что все так закончилось. Во втором тайме забили два гола в конце и заработали три очка.
- Вы играете по два матча в неделю. Насколько хватит запаса прочности?
- Щас никто не сможет на этот вопрос ответить. Мы каждый день смотрим текущее состояние игроков. Матчи будет тяжелее даваться, мы понимаем. Где-то тяжело даже иметь два состава. Тем более у нас не такая и длинная скамейка. Хотим достойно выступить в Лиге Европы и в РПЛ.
- Что с Никитиным и отсутствие Живоглядова - это наказание, или ротация?
- Наказания вообще не может быть. Сыграл, старался выполнять обязанности. Да, не все получилось у него. Это бывает. Что касается того, что сегодня не играл, то это нормальный процесс. Никто не гарантирует место в старте. Это в любой команде так. У Никитина повреждение. Оно не такое серьезное и в ближайшее время он присоединится к нам.
- Когда Ванек уже выйдет в основном составе? И можете прокомментировать жеребьевку?
- Скажу сразу, что про жеребьевку мы даже не думаем. Идем от игры к игре. Будем смотреть, как Ванек будет выдерживать всю игру. Он будет выходить на поле, качественный игрок и доказал это.
- Что-то стало известно по поводу матча с "Краснодаром"?
- Я пока информацию не получил. Старался на это не отвлекаться. Идем от игры к игре. Все стороннее я отгонял.
- Сусуев готов играть?
- Уже тренируется, но по индивидуальной программе. Он должен быть в функциональном состоянии, тогда будем рассматривать его как игрока старта.
Rusfootball.info
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