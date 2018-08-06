Сергей Томаров: хотим достойно выступить в Лиге Европы и в РПЛ

Главный тренер "Уфы" Сергей Томаров прокомментировал победу над "Анжи" (3:0).- В первом тайме хотели больше нагнетать и больше создавать. Но хорошо, что все так закончилось. Во втором тайме забили два гола в конце и заработали три очка.- Щас никто не сможет на этот вопрос ответить. Мы каждый день смотрим текущее состояние игроков. Матчи будет тяжелее даваться, мы понимаем. Где-то тяжело даже иметь два состава. Тем более у нас не такая и длинная скамейка. Хотим достойно выступить в Лиге Европы и в РПЛ.- Наказания вообще не может быть. Сыграл, старался выполнять обязанности. Да, не все получилось у него. Это бывает. Что касается того, что сегодня не играл, то это нормальный процесс. Никто не гарантирует место в старте. Это в любой команде так. У Никитина повреждение. Оно не такое серьезное и в ближайшее время он присоединится к нам.- Скажу сразу, что про жеребьевку мы даже не думаем. Идем от игры к игре. Будем смотреть, как Ванек будет выдерживать всю игру. Он будет выходить на поле, качественный игрок и доказал это.- Я пока информацию не получил. Старался на это не отвлекаться. Идем от игры к игре. Все стороннее я отгонял.- Уже тренируется, но по индивидуальной программе. Он должен быть в функциональном состоянии, тогда будем рассматривать его как игрока старта.