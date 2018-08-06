Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Сергей Томаров: хотим достойно выступить в Лиге Европы и в РПЛ

Главный тренер "Уфы" Сергей Томаров прокомментировал победу над "Анжи" (3:0).

- В первом тайме хотели больше нагнетать и больше создавать. Но хорошо, что все так закончилось. Во втором тайме забили два гола в конце и заработали три очка.

- Вы играете по два матча в неделю. Насколько хватит запаса прочности?

- Щас никто не сможет на этот вопрос ответить. Мы каждый день смотрим текущее состояние игроков. Матчи будет тяжелее даваться, мы понимаем. Где-то тяжело даже иметь два состава. Тем более у нас не такая и длинная скамейка. Хотим достойно выступить в Лиге Европы и в РПЛ.

- Что с Никитиным и отсутствие Живоглядова - это наказание, или ротация?

- Наказания вообще не может быть. Сыграл, старался выполнять обязанности. Да, не все получилось у него. Это бывает. Что касается того, что сегодня не играл, то это нормальный процесс. Никто не гарантирует место в старте. Это в любой команде так. У Никитина повреждение. Оно не такое серьезное и в ближайшее время он присоединится к нам.

- Когда Ванек уже выйдет в основном составе? И можете прокомментировать жеребьевку?

- Скажу сразу, что про жеребьевку мы даже не думаем. Идем от игры к игре. Будем смотреть, как Ванек будет выдерживать всю игру. Он будет выходить на поле, качественный игрок и доказал это.

- Что-то стало известно по поводу матча с "Краснодаром"?

- Я пока информацию не получил. Старался на это не отвлекаться. Идем от игры к игре. Все стороннее я отгонял.

- Сусуев готов играть?

- Уже тренируется, но по индивидуальной программе. Он должен быть в функциональном состоянии, тогда будем рассматривать его как игрока старта.

Rusfootball.info
Теги: УФА Анжи
Сегодня, 20:08
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.