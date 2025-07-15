По информации инсайдера Уриэля Лугта «Динамо» пыталось убедить 23-летнего уругвайского защитника «Алавеса» перебраться в Россию, однако игрок отказался от предложения и не заинтересован в переходе в РПЛ.
Согласно источнику, на футболиста сейчас претендуют «Рома» и один из клубов из Бразилии. При этом ранее интерес к игроку также проявлял московский «Спартак».
23-летний футболист способен закрыть как позицию центрального, так и правого защитника. В минувшем сезоне он провел 27 матчей, отметился одной голевой передачей и восемью жёлтыми карточками.
Ранее Моуриньо выступал за уругвайский «Расинг», мадридский «Атлетико» и «Сарагосу». Его контракт с «Алавесом» действует до лета 2029 года. Текущая рыночная стоимость защитника составляет 3 миллиона евро по версии Transfermarkt.
Источник: Моуриньо отверг вариант с "Динамо" и "Спартаком"
Уругвайский защитник «Алавеса» Сантьяго Моуриньо отказался от перехода в РПЛ, несмотря на интерес со стороны «Динамо» и «Спартака».
Фото: ФК "Атлетико"