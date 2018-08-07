Ольга Голодец: до конца сентября примем решение о возможности продажи пива на стадинах

Вице-премьер правительства РФ по вопросам спорта Ольга Голодец рассказала, что в данный момент рассматривается вопрос о продаже пива на стадионах."Группа экспертов тщательно прорабатывает этот вопрос. Идут сейчас совещания, смотрят плюсы и минусы.Я думаю, что до конца сентября мы придем к единому мнению", – сказала Голодец.