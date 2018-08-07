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Ольга Голодец: до конца сентября примем решение о возможности продажи пива на стадинах

Вице-премьер правительства РФ по вопросам спорта Ольга Голодец рассказала, что в данный момент рассматривается вопрос о продаже пива на стадионах.

"Группа экспертов тщательно прорабатывает этот вопрос. Идут сейчас совещания, смотрят плюсы и минусы.

Я думаю, что до конца сентября мы придем к единому мнению", – сказала Голодец.

Р-Спорт
Сегодня, 08:39
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№8 Написал: Сибирячок (Сегодня, 10:07) #
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«Спартак»
Налог повышают за 3 секунды, а тут "думают" 3 года. Педерасты вы.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№7 Написал: Korsar123 (Сегодня, 09:19) #
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online

Нужно уже на входе взрослому населению выдавать 200 гр. водки, тогда я думаю нас будет смотреть весь мир, но только явно не футбол...)))
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№6 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 09:13) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Shekel
Пиво продавать только при температуре от минус 10

и теплую водяру при +30 и выше
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№5 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 08:57) #
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Пиво продавать только при температуре от минус 10
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
№4 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 08:55) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Опять началось...
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№3 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 08:51) #
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«Спартак»
А Холодец разрешат продавать, а Голодец?

Никакого пива, только ВОДЯРА. Так будет патриотичнее.
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№2 Написал: Parshin (Сегодня, 08:48) #
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Чтобы пиво начать продавать на всех стадионах - сначала сделайте нормальные ТУАЛЕТЫ на стадионах !!! Где не отвечающие санитарным нормам туалеты, на тех стадионах пиво запретить продавать! ))) .
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№1 Написал: Grimm (Сегодня, 08:46) #
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ГРУППА ЭКСПЕРТОВ ааа!
Регистрация: 24.04.2007 [жалоба]
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