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Сергей Алексеев: пока нет информации о снятии "Анжи" с чемпионата

Директор РФПЛ по связям с общественностью Сергей Алексеев объяснил, возможно ли снятие "Анжи" с чемпионата России

"Возможно ли снятие "Анжи"? К нашему счастью мы живем по регламенту. Чемпионат идет в штатном режиме. Пока нет никакой информации о снятии "Анжи" с сезона", - цитирует Алексеева "Спорт-Экспресс".
Теги: Анжи
Сегодня, 16:17
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