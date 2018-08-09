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Николай Наумов: девять миллионов евро - нормальная цена за Смолова

Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов прокомментировал переход нападающего "Краснодара" Федора Смолова в московский "Локомотив".

"Девять миллионов — нормальная цена за Смолова. Более чем. Особенно, если договорятся о нескольких траншах. Я очень рад этому переходу. Это реальное усиление. Тем более наш, русский парень. Произошедшее на чемпионате мира — лишь эпизод. И Смолов еще способен прибавить. Под руководством Семина обязательно это сделает. Палыч умеет работать с такими футболистами. Клуб осторожно должен тратить деньги, они ведь недавно вышли из под санкций УЕФА. Но участие в Лиге чемпионов позволяет клубу делать приобретения. Думаю, "Локо" абсолютно правильно ведет трансферную политику. А Семин подводит команду к Лиге чемпионов. На конец августа команда будет в полном порядке", - цитирует Наумова Sport24.
Теги: Наумов Смолов Локомотив
Сегодня, 16:27
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№3 Написал: Академия (Сегодня, 17:51) #
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«Рубин»
эпизод? раз в 4 года так себе эпизод. Люди пыхтят что бы быть готовым на 100%, а для этих, так, эпизод...ну ну
Регистрация: 20.06.2016 [жалоба]
№2 Написал: Александр из Тюмени Тюмень (Сегодня, 17:26) #
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Болеет за:
«Спартак»
Галицкий пройдоха по первым турам понял, что лучше сейчас за 9 чем в конце сезона с трудом за 5.
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
№1 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 16:51) #
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Болеет за:
«Зенит»
Бышовец к 27 годам уже блистал так, что, как писал Высоцкий "Фиорентина давала милион за Бышовца"... (а тогда миллион - это было НЕЧТО). Это как сейчас 500 лямов. А Федя к 29 годам (которые ему исполнятся через полгода) так и не показал ничего выдающегося...

А ЧМ так вообще для себя - засрал...


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
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