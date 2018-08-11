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Адиев: ну давайте ещё третьего удалим. Судьи считают нас банкротами, поэтому такое отношение?

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев после поражения от "Спартака" (0:1) остался недоволен судейством Кирилла Левникова.

- Удаления - вопросы к судье или вашим игрокам?

- Я не любитель говорить на эмоциях, понятно, что от игры ещё не отошёл. Конечно, надо смотреть эпизоды, но мне казалось, что когда игроки "Спартака" шли с прямой ногой, судья карточки не давал. Белоруков убрал ногу, он даёт вторую карточку, вторую красную. Ну давайте третьего ещё удалим.

- В эпизоде с голом как раз Белорукова не хватило?

- Да, стандарт прозевали, ещё не перестроились, пропустили. Я всё понимаю, "Спартак" недавний наш чемпион, фаворит игры, но такую фору давать. Наверное, судьи тоже думают, что мы уже банкроты, поэтому такое отношение

- Были ли положительные моменты?

- Да, ребята выкладывались, показали характер, проявили себя как настоящие мужчины - держали удар до конца в нынешней ситуации, когда у нас не всё в порядке, - сказал Адиев в эфире канала "Матч ТВ".
Теги: Адиев Анжи Спартак
Сегодня, 21:26
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(7)
№18 Написал: сеноповал спб (Сегодня, 22:10) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: robinzen
МАФИОЗНОСТЬ нашего футбола просто зашкаливает.

Футбола ????
Очнись и оглянись - во всём это твоя сегодняшняя родина (((
Регистрация: 24.06.2018 [жалоба]
№17 Написал: Apant1 (Сегодня, 22:10) #
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online

То что происходило на поле отвратительно, хочется смотреть футбол, а не зелёный автобус. Давно пора вводить наказание за пассивную игру, удаление игрока или засчитывать гол. На это невозможно смотреть, антифутбол в чистом виде! Вышел на поле так играй!, а не пасись в своей штрафной
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
№16 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 22:06) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
robinzen,
Согласен.
Пересмотри матч Зенит Урал. Открытие бомж арены.
Найдешь подтверждение своим словам.
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
№15 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 22:03) #
  • -2
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online
Болеет за:
«Зенит»
МАФИОЗНОСТЬ нашего футбола просто зашкаливает. Это хорошо видно и из матча спартак-анжи (вытяжка за уши с помощью удалений), и из матча енисей-цска (вытяжка за уши с помощью левейшего пенальти)... Смотреть такой чемпионат - ПРОТИВНО, если честно.


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№14 Написал: karfagen Dresden (Сегодня, 21:59) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
сломал бы он Глушакову ноги, к кому были бы вопросы?
а белорукову сообщите, что в первом тайме нужно с судьей словами говорить, а не матом.
потому вы и банкроты


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JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010 [жалоба]
№13 Написал: Medv51 Россия (Сегодня, 21:59) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Согласен в одном встречные карточки в пару моментах мог дать , но это не означает , что если его игроки не успевают , то их не надо удалять , убери ноги подогни и всё красной не будет , хотя в том эпизоде судья был сзади поэтому ему показалось это ещё грубее чем это в повторе было , а со второй жёлтой , так если ты нарушаешь такой проход откровенно и целенаправленно будь готов к жёлтой , а то что она вторая должен сам об этом думать .
Если не пытаться атаковать , а только защищаться , то рано или поздно пропустишь , либо нахватаешь карточек силы не вечные и при таком скоплении игроков подкаты проблема .......


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Вперёд КБ !!!!
Регистрация: 24.02.2014 [жалоба]
№12 Написал: FanatFCSM Moscow (Сегодня, 21:49) #
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Болеет за:
«Спартак»
Распадитесь уже, бездарные парашники, который тратили сотни миллионов, а теперь денег просят.

НЕ УДАЛЯЙТЕ!!! МЫ ВЕДЬ БАНКРОТЫ!!!
Сука, тупая логика бездырей типо "Второе удаление не должно быть, так как уже было первое"


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Только Спартак!
Регистрация: 21.07.2013 [жалоба]
№11 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 21:47) #
  • +4
  •  (14)

В общем и третьего не помешало бы, который чуть не поставил на пол-года Ташаева на костыли
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
№10 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 21:46) #
  • +3
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
Бомжы которые тут чтото воняют, пусть лучше вспомнят свой матч с Уралом на открытии бомж арены.
Вы помните сколько человек у Урала там удалили.
После этого матча - вы проклятые питерские мрази.
И стадио ваш в том числе.
На том стадио вы потом нам и победу в чемпе отдали.
Так что идите ка вы накуй.
Привет из Минска.
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
№9 Написал: Батька (Сегодня, 21:39) #
  • 0
  •  (12)

Понимаю вышли бы на поле и на первой секунде удалили .ы двоих да скандал да вопросы ...а тут все по делу ...смысл об этом орать ?

Это попахивает уже на спекуляции своим положением типа как негры орут что это из за того что я черный !!! Играйте по правилам !! Стоыте так со всеми ....
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№8 Написал: utekay Россия (Сегодня, 21:37) #
  • -9
  •  (21)
Болеет за:
«Зенит»
Настолько цинично всё... тьфу мля, тухлая свинина confused


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№7 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 21:34) #
  • +6
  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
Может быть судить того, кто допустил банкрота в чемпионат? Адиев бы тогда соучастником пошёл. Но питерский единороссийский газпромат такого не допустит. У них Адиевы в почете.


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Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008 [жалоба]
№6 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 21:34) #
  • +5
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Работать учись, клоун!
Вся команда - побирушки!
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
№5 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 21:33) #
  • +5
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
А что же теперь автоматом может быть без выездов вам нищебродам очки присваивать, грубить меньше надо.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№4 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 21:32) #
  • +7
  •  (15)
online
Болеет за:
«Спартак»
Оба удаления чистейшие.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№3 Написал: Ахилл Ульяновск (Сегодня, 21:31) #
  • +6
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Да не вопрос. И четвертого и пятого удалят, если надо будет. Автобус гр***. Туда вас, в качель.


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achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017 [жалоба]
№2 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 21:29) #
  • +9
  •  (19)
online
Болеет за:
«Спартак»
они теперь постоянно на своем нищебродстве спекулировать будут,на жалость давить?


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№1 Написал: Marlboro Москва (Сегодня, 21:29) #
  • +3
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
По-хорошему, вас надо удалить с карты Мира.


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зенит - команда с пониженной социальной ответственностью.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
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