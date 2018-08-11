Адиев: ну давайте ещё третьего удалим. Судьи считают нас банкротами, поэтому такое отношение?

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев после поражения от "Спартака" (0:1) остался недоволен судейством Кирилла Левникова.- Я не любитель говорить на эмоциях, понятно, что от игры ещё не отошёл. Конечно, надо смотреть эпизоды, но мне казалось, что когда игроки "Спартака" шли с прямой ногой, судья карточки не давал. Белоруков убрал ногу, он даёт вторую карточку, вторую красную. Ну давайте третьего ещё удалим.- Да, стандарт прозевали, ещё не перестроились, пропустили. Я всё понимаю, "Спартак" недавний наш чемпион, фаворит игры, но такую фору давать. Наверное, судьи тоже думают, что мы уже банкроты, поэтому такое отношение- Да, ребята выкладывались, показали характер, проявили себя как настоящие мужчины - держали удар до конца в нынешней ситуации, когда у нас не всё в порядке, - сказал Адиев в эфире канала "Матч ТВ".