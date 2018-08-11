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Массимо Каррера: 50 минут из 90 "Спартак" провел на половине поля "Анжи"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после матча 3-го тура Премьер-Лиги с "Анжи" заявил, что удаления в составе соперника не стали причиной победы его команды.

"Красные карточки игрокам соперника дали, так как они фолили и не успевали за нашими игроками. Мы знали, что у нас будет трудный матч. Из 90 минут 50 мы провели в штрафной "Анжи" и на их половине поля. Для любой команды сложно забивать сопернику, который играет у своей штрафной.

"Спартак" играл организованно и не позволил ничего создать "Анжи". Порой бывает, что когда есть один момент, можно забить три, но сегодня была другая игра.

Сложно действовать против команды, которая играет вдевятером у своей штрафной. Если команда пропускает, то она ускоряется, чтобы забить. Даже когда мы выиграли чемпионат, нам было сложно в таких играх. В нескольких матчах мы забивали на последних минутах", - цитирует Карреру Sport24.
Теги: Каррера Спартак Анжи
Вчера, 22:24
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№1 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Вчера, 22:33) #
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Болеет за:
«Спартак»
Что я по этому поводу могу сказать? Я не Семак, по всякой хне таблицы вырезать не буду. Да и Вилков перемогу голубым обеспечит по окончании тура.


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Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008 [жалоба]
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