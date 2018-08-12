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Глава департамента судейства: пенальти в матче "Енисей" – ЦСКА назначен ошибочно

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров поделился мнением о работе бригады арбитров под руководством Романа Галимова на матче 3-го тура чемпионата России "Енисей" – ЦСКА (1:1).

"Мое личное мнение такое: пенальти назначен ошибочно, – цитирует "Р-Спорт" Егорова. – Роман Галимов качественно провел игру, были моменты более сложные, чем этот пенальти, он в них хорошо разобрался, а эта ошибка, к сожалению, смазала отпечаток от его работы. Абсолютно правильное решение ассистента, который зафиксировал положение "вне игры", - цитирует Егорова "Р-Спорт".

Красноярцы остались недовольны исходом встречи, после финального свистка в Твиттере клуба появилась запись о "левом пенальти и чистом незасчитанном голе", благодаря которым армейцы ушли от поражения.
Теги: Егоров Енисей ЦСКА
Сегодня, 13:12
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№12 Написал: tantara Уфа (Сегодня, 14:38) #
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online

Цитата: Евгений Буров
одна великая команда знает что такое пердив однако конюшня врят ли доставит вам такое удовольствие ну поболтается годика2-3 месте на 8-12 так и вы ссоставом на 10 голов лучше кроме 1 чемпионства с 2001 года собственно и не чего не показали так что надо судить объективно

без запятых..
ну..это...завтра пиши.. sweat_smile


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 2.06.2012 [жалоба]
№11 Написал: Parshin (Сегодня, 14:32) #
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  •  (2)
online

Явная ошибка с назначением ПЕНАЛЬТИ? Судья наказывается - отстраняется от судейства до конца сезона! Какие проблемы?
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№10 Написал: Евгений Буров (Сегодня, 14:31) #
  • -2
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Цитата: tantara
у ослов совести нет с того момента как гнидер у руля ..
гореть этой команде в пердиве..

одна великая команда знает что такое пердив однако конюшня врят ли доставит вам такое удовольствие ну поболтается годика2-3 месте на 8-12 так и вы ссоставом на 10 голов лучше кроме 1 чемпионства с 2001 года собственно и не чего не показали так что надо судить объективно stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 21.01.2018 [жалоба]
№9 Написал: Бывалый Кузбасс (Сегодня, 14:13) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Ну и в чем смысл таких формальных заявлений? Ни переигровки, ни отмены года не будет. Судей мало, поэтому рано или поздно этот судья снова будет судить
Регистрация: 20.12.2017 [жалоба]
№8 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 13:40) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Бразильчонку нужно желтую за симуляцию выписывать, но Галимов струсил.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
№7 Написал: vadyaspb Санкт-Петербург (Сегодня, 13:28) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Главное, что бы теперь это после каждого матча ЦСКА не говорили.
Регистрация: 24.10.2013 [жалоба]
№6 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 13:28) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Рубин»
И что это теперь решает?


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ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
№5 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 13:26) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: kpa6
.ВАР вводите!

а на какие шиши его будут ставить те же онджи,енисей и прочие?там же суммы не хилые-около 250 тыс $.вам хорошо у вас в спонсорах госкомпания,а остальным как?


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№4 Написал: Pashtigo Москва (Сегодня, 13:26) #
  • -4
  •  (8)

Фол был, но до линии штрафной. По инерции Марио влетел в штрафную, а судья не разобрался.
Регистрация: 21.11.2009 [жалоба]
№3 Написал: tantara Уфа (Сегодня, 13:20) #
  • +2
  •  (14)
online

у ослов совести нет с того момента как гнидер у руля ..
гореть этой команде в пердиве..


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 2.06.2012 [жалоба]
№2 Написал: kpa6 Москва (Сегодня, 13:15) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Локомотив»
после драки кулаками не машут....ВАР вводите!! пилить миллиарды можете, а на ВАР денег нет
Регистрация: 12.09.2011 [жалоба]
№1 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 13:12) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
кэп


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
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