Новости партнеров

Олег Кононов: мы были посильнее в желании, в везении и характере

Наставник "Арсенала" Олег Кононов в эфире телеканала "Матч! Премьер" прокомментировал игру против "Ахмата" (3:1).

- Думаю, что две команды хорошо играли. "Ахмат" стремился играть в футбол, не запирался в своей штрафной. Команды искали пути выиграть матч.

Мы были посильнее в желании, в везении и характере. Сегодня у нас получилось, но надо работать дальше. Все впереди.

Джорджевич не до конца функционально готов. То, что он забил и имел моменты, радует, но надо приводить его готовность в порядок. Отличный матч провел Бакаев, но он тоже не совсем готов. Мы не ошиблись в нем и в Лесовом сегодня.
Теги: Арсенал Тула Ахмат Кононов
Сегодня, 18:59
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.