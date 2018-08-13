Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Раде Дугалич: в "Енисее" с финансами все стабильно

Защитник "Енисея" Раде Дугалич поделился воспоминаниями о выступлении за "Тосно".

"Это были отличные два года в моей жизни. Я никогда не забуду это время.

На самом деле не думал, что я в "Тосно" надолго, потому что плохо провел сборы, начал первый матч на скамейке запасных, но в перерыве вышел и в итоге смог завоевать место в основном составе. В ФНЛ руководство поставило нам задачу выхода в премьер-лигу. У нас это получилось.

Когда мы вышли в РФПЛ, то нам должны были выплатить бонусы за выход и премиальные, но мы ничего не увидели. В премьер-лиге тоже были большие задержки по зарплатам, про премиальные мы забыли. У нас в прошлом сезоне был сильный коллектив, который мог сохранить прописку в премьер-лиги, но, когда ты играешь в футбол, и не можешь сконцентрироваться только на нем – это негативно влияет на результат. Тяжело играть, когда нет уверенности в завтрашнем дне, в том, что нужно кормить семью, близких.

В этом плане "Енисей" один из немногих клубов в России, где все стабильно в финансовом плане", - цитирует Дугалича пресс-служба "Енисея".
Теги: Дугалич Тосно Енисей
Сегодня, 11:40
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.