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Состав от "Газпрома". Сборная лучших игроков 3-го тура

Чемпион опять не забил, но теперь проиграл, - "Оренбург" стал первым обидчиком "Локо" в этом розыгрыше чемпионата, а "Зенит" с помощью Дзюбы выиграл центральный матч тура. Rusfootball.info подводит итоги тура, выделяя самых полезных игроков в нашей традиционной рубрике.

Состав от "Газпрома". Сборная лучших игроков 3-го тура


Евгений Фролов, "Оренбург"

Клуб, поднявшийся в прошлом сезоне из ФНЛ, обыграл чемпиона. При этом нельзя сказать, что благодаря удаче или попросту случайно, - команда Федотова превзошла москвичей даже по статистике попаданий в створ.

Одной из главных причин того, что "Локомотив" проиграл на родине своего тренера, стала игра вратаря "Оренбурга". Фролов тащит своих второй тур - после нелепой ошибки в игре против "Спартака" он взял пенальти в Самаре, а теперь выручал в родных стенах.

Чансельор, "Анжи"

Да, Махачкала проиграла в Москве, но держалась практически до самого конца и достаточно строго действовала в обороне. Чансельор был одним из лучших на поле, он совершил более десяти выносов и заблокировал несколько опасных ударов. Не будь первого необязательного удаления, да глупой карточки Белорукову за разговоры - "Спартак" бы не с самым хорошим настроением подходил к ответной игре против ПАОКа.

Сильвие Бегич, "Оренбург"

Еще один покоритель "красно-зеленых" москвичей. Защитник со звучной балканской фамилией и примечательной прической выиграл много борьбы в игре против "Локо", постоянно мешал нападающим гостей и вообще оказался самым расторопным в обороне. Конечно, вратарю все равно приходилось вступать в игру, но совсем без моментов соперника с таким превосходством в уровне не оставишь.

Раде Дугалич, "Енисей"

Сибиряки, будем честны, наиграли на первую победу в премьер-лиге. Они хорошо воспользовались проблемами "красно-синих", да и в обороне действовали прилично. Испортил все лишь один момент, когда Бодул прихватил Фернандеса на краю штрафной площади, но и с этим эпизодом один из центральных защитников "Енисея" попадает в список лучших.

Роман Зобнин, "Спартак"

Полузащитник продолжает радовать и дарить надежду, что в скором времени (не в этом сезоне, хотя бы в следующем) он отправится в более сильный чемпионат, где следить за ним станет еще более любопытно. Традиционно радовал объемом работы; помимо этого - заставил сфолить на себе Белорукова, за что последний был изгнан с поля, а "Спартак" почти сразу забил свой единственный гол.

Вандерсон, "Краснодар"

Вышел в перерыве вместо Перейры, который не справлялся со взломом опорной зоны "Уфы", и отметился единственным забитым мячом в этой игре. Не обошлось без ошибки голкипера, но это не делает гол менее ценным, поскольку других опасных моментов в этом скучном матче по сути не было.

Эрик Бикфалви, "Урал"

Самый полезный футболист в составе "Урала" продолжает тащить команду вперёд. Пока что, собственно, вся игра подопечных Парфенова и строится вокруг атакующего полузащитника, который в последнее время действует даже больше как нападающий. В матче против "Динамо" у него забитый мяч плюс два прекрасных момента - в одном из них блестяще сыграл вратарь Шунин, а в другом выручил защитник Шуньич.

Андреа Чуканов, "Оренбург"

Еще один гений из Оренбурга. Вышел на замену незадолго до финального свистка, но решил, что и этого времени достаточно, поэтому забил очень симпатичный мяч в одной из контратак хозяев.

Зелимхан Бакаев, "Арсенал"

Туляки устроили отличный комбэк, отыгравшись в меньшинстве. Главный вдохновитель этого - крайний полузащитник Бакаев. Начиная с главного, он сам и забил победный гол - здорово протащил мяч по флангу и реализовал неочевидный момент. Помимо этого, начал голевую атаку, с которой, собственно, и началось возвращение "пушкарей" в этот матч.

Николай Соболев, "Крылья советов"

Самарцы, которых кто-то уже поспешил хоронить, довольно внезапно перебодали "Ростов" на чужом поле. Единственным голом в этой игре отметился молодой нападающий Соболев, у которого получилось обыграть двух и технично зарядить в дальний угол. В русском Твиттере некоторые горячие головы уже выдают фразы, мол, растет у нас "русский Ибрагимович", но мы будем не столь комплиментарны. Хороший матч - хороший гол - хорошие шансы для молодого нападающего.

Артем Дзюба, "Зенит"

Был очень полезен впереди, поскольку много цеплялся, сбрасывал и постоянно действовал защитникам противников на нервы. В итоге и сделал победный гол - де-факто главная заслуга принадлежит именно Артему, пусть и забил его Ерохин. Тем более, после игры нападающий сборной России так пообщался с болельщиками, что даже не верилось, что дело происходит в России.


Григорий Каленов, Rusfootball.info
Теги: Зенит Оренбург Дзюба
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