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Вратарь "Анжи": президент сказал, что все наладится

Голкипер "Анжи" Юрий Дюпин выразил надежду, что в ближайшее время финансовое положение махачкалинского клуба улучшится

"Я пришел в клуб недавно, поэтому не могу сильно жаловаться на задержки с выплатой зарплаты.

Президент клуба сказал нам, что работа ведется, есть положительные сдвижки. Мы ему верим, доверяем. Надеемся, скоро все наладится", — сказал Дюпин в эфире программы "8-16".
Теги: Анжи
Сегодня, 08:50
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